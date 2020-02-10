У Пристайко ответили на предложение Лаврова обменяться послами

МИД Украины / РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главного российского дипломата Сергея Лаврова о том, что РФ "была бы не против" обменяться послами с Украиной.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Киев не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России, а также назначать посла в РФ в обозримом будущем.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – цитируют Украинские новости ответ МИД Украины на информационный запрос.

В ведомстве также уточнили, что министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации. Кроме того, украинский МИД не получал от России запрос на назначение посла. При этом в случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой.

ukranews.com

Как известно, Украина и Россия отозвали своих послов после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Киев уволил посла в России Владимира Ельченко в декабре 2015 года, а Россия своего посла в Украине Михаила Зурабова уволила в июле 2016 года.

Ранее о том, что в Украине появится посол России, со ссылкой на источники в Кремле сообщил телеграм-канал Легитимный.

"Наш источник с Кремля сообщает, что в этом году в Украине появится посол Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская также поддержала идею возобновления дипломатических отношений между Киевом и Москвой на уровне послов.