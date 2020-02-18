"Тут скукатища": Богдан свалил на Сейшелы и ждет девочек - в Сети негодуют

Богдан на Сейшелах ждет красивых девочек / Facebook-страница

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан не особо расстроился из-за своего недавнего громкого увольнения и уехал отдыхать на Сейшелы.

Соответствующий пост бывший чиновник размести в Сети, где показал фото океана, природы, а также пригласил девочек составить ему компанию и пожаловался на то, что ему скучно.

"Девочки тут такое дело))))Приехал на Сейшелы а тут скукатища...Никто не хочет прилететь в гости???Поддержать так сказать в трудную минуту)))))А то совсем изгоревался я))) безвластие.p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - написал Богдан.

Журналистка, замглавного редактора Страны Светлана Крюкова в Сети сравнила Богдана с "брошенной бывшей" и попросила запретить ему доступ в соцсети.

"Заберите кто-то Фейсбук у Богдана. А то он как брошенная бывшая. В чувствах сентиментальных и ностальгических сейчас начнет делиться подробностями трогательных моментов утраченного прошлого с Зе. Переживаю, чтоб не болтнул лишнего из подсобок Банковой", - написала она.

Пост Богдана вызвал негодование пользователей Сети. В первую очередь экс-чиновника раскритиковали за фото из-за сегодняшнего обострения на Донбассе и посоветовали вместо Сейшел посетить зону проведения ООС на Донбассе.

"Желаю Вам, чтобы к Вам всегда прилетали только девочки, а не взрывающиеся железные штуковины, которые сегодня целый день прилетают на Украину", - написала Елена Очеретяна.

"Обвиняя всех папередников в бездействии, вы можете гордится собой, вы их превзошли! Надеюсь, к вам скоро направятся г-н главный таможенник и глава правительства с правительством бороться со скукатищей:)", - отметила Анна Ворончук.

Напомним, Владимир Зеленский 11 февраля своим указом уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Также отметим, по мнению политолога Владимир Фесенко главная проблема Андрея Богдана на посту главы Офиса президента Владимира Зеленского заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.

В первые месяцы президентства Зеленского Богдан контролировал доступ к украинскому лидеру и был самым приближенным к нему человеком, рассказал политолог.

"Обмен пленными в сентябре с Россией, затем активные переговоры и с россиянами, и с западными партнерами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.), выход на парижскую встречу "нормандского формата". …второй обмен в конце года уже по ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.)", – отметил Фесенко.