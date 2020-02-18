Политолог назвал главную проблему Богдана

Сначала Богдан обеспечивал результат, а потом – Ермак, поделился эксперт.
Главная проблема Андрея Богдана на посту главы Офиса президента Владимира Зеленского заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.
В первые месяцы президентства Зеленского Богдан контролировал доступ к украинскому лидеру и был самым приближенным к нему человеком, рассказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в интервью Апострофу.
Собеседник подчеркнул, что Богдан имел самое большее влияние на Зеленского и обеспечил результат, а президент ценит людей, которые обеспечивают результат.
"…Главная проблема Богдана была в том, что он потерял монополию на Зеленского…", – сказал эксперт.
Фесенко добавил, что в первые месяцы президентства Зеленского именно Богдан обеспечивал результат. "Он был идеологом досрочных парламентских выборов, роспуска Верховной Рады…", – заявил политолог.
По его словам, осенью результат начал показывать уже бывший помощник главы государства Андрей Ермак.
"Обмен пленными в сентябре с Россией, затем активные переговоры и с россиянами, и с западными партнерами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.), выход на парижскую встречу "нормандского формата". …второй обмен в конце года уже по ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.)", – отметил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что Ермак также причастен к активной работе над договоренностями по транзиту российского газа. "Все эти результативные кейсы очень усилили влияние Ермака. А это уже, на мой взгляд, вызвало ревность и противодействие со стороны Богдана", - полагает эксперт.
Напомним, Владимир Зеленский 11 февраля своим указом уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака. Журналисты узнали, что отставка Богдана – часть челночной дипломатии.