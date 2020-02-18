Политолог назвал главную проблему Богдана

Андрей Богдан потерял монополию на Владимира Зеленского, полагает эксперт / УНИАН

Главная проблема Андрея Богдана на посту главы Офиса президента Владимира Зеленского заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.

В первые месяцы президентства Зеленского Богдан контролировал доступ к украинскому лидеру и был самым приближенным к нему человеком, рассказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в интервью Апострофу.

Собеседник подчеркнул, что Богдан имел самое большее влияние на Зеленского и обеспечил результат, а президент ценит людей, которые обеспечивают результат.

"…Главная проблема Богдана была в том, что он потерял монополию на Зеленского…", – сказал эксперт.

Фесенко добавил, что в первые месяцы президентства Зеленского именно Богдан обеспечивал результат. "Он был идеологом досрочных парламентских выборов, роспуска Верховной Рады…", – заявил политолог.

По его словам, осенью результат начал показывать уже бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

"Обмен пленными в сентябре с Россией, затем активные переговоры и с россиянами, и с западными партнерами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.), выход на парижскую встречу "нормандского формата". …второй обмен в конце года уже по ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.)", – отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что Ермак также причастен к активной работе над договоренностями по транзиту российского газа. "Все эти результативные кейсы очень усилили влияние Ермака. А это уже, на мой взгляд, вызвало ревность и противодействие со стороны Богдана", - полагает эксперт.

Напомним, Владимир Зеленский 11 февраля своим указом уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака. Журналисты узнали, что отставка Богдана – часть челночной дипломатии.