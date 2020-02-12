Почему Богдан проиграл

Дороги Богдана и Зеленского разошлись/ сайт президента Украины

Почему Андрей Богдан проиграл? Думаю, здесь больше психологии, чем большой политики. В первые месяцы президентства Зеленского он показывал победные результаты - создание и запуск работы Офиса президента, блицкриг с досрочными парламентскими выборами, формирование де-факто президентской системы власти, турбо-режим в работе Верховной Рады.

И Зеленский это очень ценил, несмотря на бешеную критику Богдана с разных сторон. А потом, возможно, у Андрея Иосифовича возникло определенное головокружение от успехов. Богдан начал отвлекаться от текущей работы, попадал в разные скандально-таблоидные ситуации. А параллельно росло влияние Андрея Ермака и его близость к президенту Зеленскому. И когда Богдан это заметил, начались ревность и обиды.

Но повышенная конфликтность в окружении, похоже, не очень нравится Зеленскому. Президент, наоборот, ценит командность. Это Богдан не учел. К тому же, говорят, что не слишком сложились отношения Богдана с некоторыми "квартальцами".

Читайте такжеТакого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея ЕрмакаСложный характер экс-главы ОП в данном случае сыграл с ним злую шутку. И чрезмерная конфликтность в собственном окружении начала напрягать и, возможно, раздражать президента. Сначала Зеленский якобы был против отставки Богдана. Но, в конце концов, был вынужден решить эту проблему.

Эта история должна стать важным уроком для Богдана. Даже, если расставание с президентом было для экс-главы ОП не очень приятным, не стоит обижаться, лучше сохранить с Зеленским хорошие отношения. Оба еще могут понадобиться друг другу.

Состоится ли изменение государственной политики в результате замены руководителя Офиса президента? С высокой вероятностью - нет. Если в первые месяцы президентства генератором идей, в частности относительно досрочных парламентских выборов, выступал Богдан, то сейчас все ключевые приоритеты и направленность политики определяет сам президент.

В этом контексте примечательно, что новый руководитель Офиса президента позиционирует себя как исполнитель воли и поручений президента. В одном из интервью он сказал: "поручит президент строить мост, буду строить мост". Урегулирование конфликта на Донбассе, наверняка, останется главным приоритетом для Ермака. Но в этом процессе есть красные линии и для Зеленского, и для Ермака. И они их неоднократно озвучивали. Заявления о пророссийскости Ермака - политтехнологические страшилки.

На самом деле, главной проблемой для Ермака будет необходимость выйти на какой-то конкретный результат мирного процесса на Донбассе. Но сделать это будет крайне трудно, даже почти невозможно, вследствие заинтересованности России в сохранении конфликта на Донбассе.

Читайте такжеОпасное искушение: чего ждать от нового главы ОП Андрея ЕрмакаПо внутренней политике вопросов пока больше, чем ответов. Трудно сказать, каким руководителем Офиса президента будет Ермак. Но не думаю, что в ближайшее время произойдут какие-то существенные изменения в ОП. Ядро руководства Офиса президента составляют квартальцы, и они напрямую связаны с Зеленским. Кроме того, Ермаку понадобится определенное время, чтобы разобраться с делами и овладеть те направления, которые непосредственно курировал Богдан. Особенно это касается парламентского направления и сопровождение земельной реформы.