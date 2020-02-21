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"Глубоко пришибленные": кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – эксперт

21 февраля 2020, 12:08

Эвакуация украинцев из Уханя вскрыла ряд проблем в обществе, решать которые Зеленскому стоит радикально, уверен политолог.

Кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – эксперт
Кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – эксперт / ИВ Полтавщина

Самолет из Уханя привез в Украину не только эвакуированных граждан – ситуация в Новых Санжарах показала, насколько политики готовы решать подобные проблемы. Или пользоваться ими в своих личных целях, отметил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Есть политики, которым это (новости типа "Новые Санжары устроили бунт" – ред.) выгодно. Собственно, имя одного из них мы точно знаем. Этот человек глубоко психологически пришиблен прошлогодним проигрышем, из-за которого все, что ни происходило бы в стране – это зрада, а если зрады не произошло, то это исключительно благодаря ему. Поэтому эти технологические моменты разгона в соцсетях, как говорят сведущие люди, накануне присутствовали", – уверен Золотарев.

Что касается решения проблемы, то эксперт советует президенту Владимиру Зеленскому действовать жестко.

"…для начала я все-таки уволил бы за нарушение клятвы Гиппократа всех врачей Львовского госпиталя. Это и с политической точки зрения необходимо, потому что из павшего Пьемонта поднялась эта волна, которая показала украинцев оскотинившимися оленями и превратила 20 февраля в день национального позора", – пояснил он.

Есть и другая сторона медали – кое-кому очень выгодно показать свою незаменимость в глазах президента, добавил политолог.

"Для Авакова это – отличная возможность продемонстрировать, что без него власть ни на что не способна. Потому я допускаю, что Аваков, скорее, воспользовался этой ситуацией в своих целях. То, что он это устроил – это вряд ли, но однозначно этим воспользовался", – пояснил Золотарев.

Предположение о российском следе в этой ситуации он назвал "полным идиотизмом, так как сейчас в Кремле убеждены, что украинцы и сами со всем справятся, без их помощи".

"Что касается самой Скалецкой, то ее решение остаться с эвакуированными – это акт отчаяния. И ей может грозить отставка, только если решат сделать ее козлом отпущения. По сути, она является заложником ситуации – прямой ее вины в том, что произошло, нет. Да, были недочеты в коммуникации. Если показать процент заболевших коронавирусом, то риск минимальный. Гораздо больше вероятность заразиться открытой формой туберкулеза в киевском метро. И это должна была объяснять министр. Но вместо этого она и ее протеже Радуцкий закрывают тубдиспансеры. И как потом с этим появляться на людях?! Потому из нее тут могут сделать козла отпущения, ведь кто-то должен будет за это отвечать", – резюмировал Золотарев.

Ранее во Львове врачи со слезами радости спели гимн после новости, что самолет из Уханя летит не к ним. Примечательно, что от счастья одна из медсестер разрыдалась как раз на сточке "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Напомним, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Новые Санжары новости Украины Андрей Золотарев
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