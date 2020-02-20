Во Львове врачи со слезами радости спели гимн после новости, что самолет из Уханя летит не к ним

Львов и коронавирус – местные врачи со слезами радости спели гимн, узнав, что самолет из Уханя летит не к ним / Украинцы в уханьском аэропорту Тяньхе

Сотрудник больницы гимном отметили новость, что эвакуированные из Уханя украинцы едут не к ним. При этом некоторые от радости даже расплакались.

На видео видно, как сотрудники госпиталя во Львовской области поют гимн после объявления, что к ним не привезут эвакуированных соотечественников.

Примечательно, что от счастья одна из медсестер разрыдалась как раз на сточке "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Как известно, еще накануне Львовщина испугалась "биологического оружия". Бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами. Подавляющее большинство комментаторов под постом настроения Синютки разделяют: они категорически против принимать у себя своих же соотечественников.

Ранее на Тернопольщине провели молебен против эвакуированных из Китая. Местные жители пели молебны Богородице – чтобы та не допустила приезда в регион украинцев, эвакуированных самолетом из охваченного коронавирусом Китая.

Власть Тернопольщины также испугалась "геноцида из Уханя". Местные власти в один голос заявили о том, что никаких соотечественников из Китая они принимать не будут.

Напомним, жители Новых Санжар встретили самолет из Уханя локальной войной. Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории тех, кто вернулся из Китая.