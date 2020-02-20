"Не надо нравственности и христианских ценностей": власть Тернопольщины испугалась "геноцида из Уханя"

Самолет из Уханя - власть Тернопольщини попросила не прикрывать нравственностью "геноцид из Уханя" / УНИАН

Депутаты Тернопольского облсовета протестуют против размещения украинцев, эвакуированных из Китая, в их санатории Медоборы. Новость об этом появилась на официальной странице местного облсовета.

"Хотел бы предостеречь не прикрывать понятиями нравственности и христианских ценностей непрофессионализм, поскольку такая подмена грозит не только Тернопольской области, но и всей Украине", – призвал председатель областного совета Виктор Овчарук.

Первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный решение привезти к ним эвакуированных украинцев обозвал "геноцидом украинского народа".

Начальник управления здравоохранения ОГА Владимир Богайчук четко выразил позицию о невозможности принять в области борт из Китая. А руководитель санатория Медоборы Василий Мартынюк уже заверил общественность, что без согласия общины это заведение эвакуированных из Китая принимать не будет.

Ранее стало известно о состоянии повернувшихся из Уханя украинцев. Пассажиры нашумевшего рейса узнают информацию из СМИ. И они находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.

Напомним, жители Новых Санжар встретили самолет из Уханя локальной войной. Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории тех, кто вернулся из Китая.

Санаторий Новые Санжары будто вымер. Сам медцентр объявил, что заведение полностью готово обеспечить карантинные меры для всех, кто вернулся из Китая. Местные депутаты также против.