Санаторий Новые Санжары будто вымер – что случилось

Новые Санжары – санаторий опустел из-за увольнений / Вход в санаторий Новые Санжары

Новые Санжары – санаторий, а не город – словно вымер, так как часть персонала уволилась после новости, что именно к ним везут эвакуированных из Китая украинцев.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на одного из депутатов Слуги народа, из тех, кто не уволился – часть и самих эвакуировали в другое место, однако некоторые сотрудники до сих пор остаются на месте.

Ранее сообщалось, что санаторий Новые Санжары пустой, весь персонал исчез. Сотрудники больницы исчезли со своих рабочих мест в преддверии заселения украинцев из Китая.

Новые Санжары сейчас – позиция медцентра

В то же время пресс-служба Нацгвардии обнародовала заявление самого медцентра Новые Санжары: учреждение полностью готово обеспечить карантинные мероприятия для всех, кто вернулся из Китая.

Читайте также"В шоке": эвакуированный из Китая украинец отреагировал на протесты в Новых Санжарах"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", – отмечено в сообщении.

При этом медики подчеркнули, что "сам центр находится на отдельной территории, удаленной от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями".

Новые Санжары – протест местных депутатов

С другой стороны, на сайте Новосанжарского поселкового совета появился призыв депутатов не допустить заселения украинцев в санаторий Новые Санжары, так как оно не готово к приему эвакуированных людей.

Читайте такжеКак Новые Санжары протесты охватили: жители встретили самолет из Уханя локальной войной"Таким образом, учитывая мнение общественности поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территорию поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически ПРОТИВ размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины, что находится в жилом массиве поселка, в котором нет нет никаких условий для пребывания карантинного типа, ведь нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция. Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка", – обратились депутаты к президенту Зеленскому.

Напомним, паникующие Новые Санжары приехал усмирять Аваков. Местные жители уже стребовали с министра МВД расписку, что никто не заболеет – тот обещал даже печать на документе поставить.