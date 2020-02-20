Санаторий Новые Санжары пустой, весь персонал исчез - источник

Работники санатория Новые Санжары покинули территорию, сообщают источники

Санаторий Новые Санжары, находящийся в ведомстве МВД, в настоящий момент пустует.

Как сообщает телеграм-канал Сливы и Груши, что весь персонал санатория Новых Санжар, который оставался на месте, исчез со своих рабочих мест – "вывезен".

Пока что неизвестно, врачи и обсуживающий персонал добровольно покинули здравницу, или их кто-то заставил уехать.

В настоящее время санаторий стоит полностью пустой.

"На территории только коты ходят, и то, пока их никто не отловит", - говорится в сообщении.

Позже в Кабмине пояснили, что с эвакуированными будут медики и технические специалисты, которые были на самолете, прибывшим из Уханя и приземлившимся в Харькове.

Об этом сообщили в газете Урядовий курьер.

"Персонал, ранее работавший в "Новые Санжары", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.

Также в Кабмине объяснили, что эвакуированы, экипаж самолета, медицинские и технические работники будут находиться в индивидуальных помещениях.

"Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены", - отметили в правительстве.Читайте такжеНовые Санжары - протесты онлайн: видеотрансляция

Напомним, местные жители продолжают сражаются с силами Национальной гвардией, чтобы не допустить проникновение коронавируса.

На помощь силовикам прибыл министр МВД Арсен Аваков, который встретился с жителями Новых Санжар в километре от места перекрытия на площади в центре и попытался их успокоить. От министра потребовали расписку в том, что никто из "китайских визитеров" не начнет распространять коронавирус в городе.

Самолет из Уханя с украинцами прибыл в Украину в четверг, 20 февраля.