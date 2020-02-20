  1. Главная
  3. Украина

Как Новые Санжары протесты охватили: жители встретили самолет из Уханя локальной войной

20 февраля 2020, 14:04

Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории вернувшихся из Китая.

новые санжары
В Новые Санжары Нацгвардия привезла бронетехнику

Город Новые Санжары полтавской области охватили акции протестов после известия, что самолет из Китая c украинцами возвращается в страну, а разместят людей на карантин в местном санатории.

Медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, располагающийся в центре города, должен был принять сограждан на 14 дней для проведения профилактики. Но после того, как в МВД опубликовали данную информацию, Новые Санжары охватили акции протеста.

В Новые Санжары пришлось вводить бронетехнику / PavlovskyNews

Как Новые Санжары встречали самолет из Китая

Несмотря на то, что в министерстве призвали жителей не поддаваться на провокации и не паниковать, а отнестись к необходимости размещения эвакуированных из Китая сограждан с пониманием, призыв услышан не был – дошло до столкновений с силовиками.  

Протестующие после столкновений с Нацгвардией начали жечь покрышки

Еще на подъездах к городу активные граждане ночью заблокировали дорогу межрегионального значения, пытаясь не допустить въезда транспорта, который должен направляться в санаторий Новые Санжары. При попытке разблокировать проезжую часть участники акции оказали активное сопротивление сотрудникам Нацгвардии, которая закончилась потасовкой. Нескольких особо ретивых противников приема силовики вынуждены были задержать.

Несмотря на прорыв оцепления, протесты не успокоились – люди начали приносить покрышки и палить их.

МВД предупредило, что все попытки помещать размещению эвакуированных граждан или их обсервации будут прекращены Национальной полицией и Национальной гвардией в соответствии с требованиями закона и решению правительственного штаба.

новые санжары
Противостояние в Новых Санжарах. Местные жители боятся коронавируса и не хотят размещать в местном санатории эвакуированных из Китая людей. / ИВ Полтавщина

Полтавский облсовет созвал внеочередную сессию

Из-за массовых протестов председатель Полтавского облсовета Александр Беленький объявил о проведении внеочередной сессии облсовета, на которой рассмотрят ситуацию, сложившаяся в Новых Санжарах.

Новые Санжары новости
Олег Синегубов вынужден был ехать на переговоры с протестующими

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов выехал на место происшествия в Новосанжарский район в связи с протестом жителей и перекрытием дороги, а также написал пост в фейсбук, где призвал жителей Санжар вести себя взвешенно и сдержано. Он также попытался успокоить жителей, уточнив, что ни одного зараженного среди привезенных из Уханя людей нету.

Новые Санжары санаторий
Новые Санжары - санаторий выглядит уютно в теплое время года

Новые Санжары – санаторий: что о нем известно

Медицинский центр Новые Санжары находится в одноименном населенном пункте Полтавской области, на берегу реки Ворскла.

Он располагается в центре города по адресу пер. Курортный, 44.

Медицинский центр имеет обще-терапевтический профиль, он рассчитан на 251 койко-место. Санаторий существует около 70 лет. Он находится в 40 километрах от областного центра, в 40 минутах езды от Полтавы.

Вход в санаторий Новые Санжары
Санаторий Новые Санжары должен принять на размещение 49 человек

Новые Санжары - протесты онлайн

Новые Санжары новости Украины коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Как Новые Санжары протесты охватили: жители встретили самолет из Уханя локальной войной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:54
"Свои убьют": паникующие Новые Санжары приехал усмирять Аваков
14:47
Санаторий Новые Санжары пустой, весь персонал исчез - источник
14:33
"В шоке": эвакуированный из Китая украинец отреагировал на протесты в Новых Санжарах
14:25
Дело Ричарда Джуэлла: из героя страны во врага нации за три дня Видео
14:04
Как Новые Санжары протесты охватили: жители встретили самолет из Уханя локальной войной
13:58
Что показали протесты против возвращения украинцев из зараженного Уханя мнение
13:57
"Затуманивает разум и совесть": в ПЦУ распекли протестующих украинцев Видео
13:53
"Не в тот самолет попала ракета": реакция Сети на протесты против эвакуированных из Китая
13:51
Новые Санжары охватили акции протеста: онлайн-видеотрансляция Видео
13:44
Стрельба в Ханау: за что убиты 11 человек – что известно Фото Видео
13:39
Актеры The Last of Us объяснили мощнейшую концовку игры
13:35
"Не местные жители": полиция занялась протестующими против украинцев из Уханя Видео
13:14
Тина Кароль разрушила миф о романе с Даном Баланом Видео
13:11
В Слуге народа рассказали о судьбе заразившихся коронавирусом украинцев на Diamond Princess
13:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
13:01
20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать
12:44
"Дешевые менеджеры": глава Укрпочты высказался о своей зарплате Видео
12:30
Путин напрягся - Сергей Шнуров возглавит политическую партию
12:15
Смирение и принятие: на Тернопольщине провели молебен против эвакуированных из Китая Видео
12:09
В Харькове приземлился самолет с украинцами из Уханя
11:58
"Возбуждает": жена Морозюка показала грудь на провокационном фото
11:56
До трех лет тюрьмы: в Одессе нашли виновных в крушении танкера
11:50
Украинская игра Metro Exodus хороша показала себя после выхода в Steam
11:37
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране
11:28
В Новых Санжарах произошли столкновения протестующих с полицией: видео Видео
11:27
Шахтер - Бенфика: анонс матча Лиги Европы, прогноз букмекеров
11:10
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
10:58
Дочь Стивена Спилберга идет в порно: в каком жанре будут порно видео
10:58
Зеленский жестко распек протестующих против украинцев из Уханя
10:34
Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев Видео
10:29
В Китае заявили о резком снижении числа заболевших вирусом COVID-19
10:27
Пристайко рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
10:18
Коцюбинское не хочет в Киев - мнение жителей актуально
10:05
Зеленский с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - фото
10:05
Мир Наизнанку 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 19-02-2020 Видео
09:57
Почему сказки с Зеленским не получилось мнение
09:54
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами сел в Борисполе Видео
09:53
Готовы: в Одессе сделали громкое заявление по украинцам из Уханя Видео
09:48
Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах
09:30
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
09:20
"Будем жечь шины": на Полтавщине бунтуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев Видео
09:18
Самолет с эвакуированными украинцами может сесть в Харькове: что будет дальше
08:52
Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра Видео
08:50
Суд заставил НАБУ начать расследование против главного таможенника Нефедова
08:45
Эвакуация украинцев из Уханя: самолет застрял в воздухе из-за тумана
08:15
В Украине ждут самолет с эвакуированными из Уханя украинцами: лайнер может сесть в Харькове
07:58
В России при взлете упал самолет с пассажирами Фото Видео
07:32
Масштабное ДТП в Канаде: столкнулись более 200 авто, есть жертвы, много раненых Видео
07:28
Почему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на друга мнение
07:07
Дочь Поляковой разделась и провела трансляцию из ванной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять