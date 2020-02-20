Как Новые Санжары протесты охватили: жители встретили самолет из Уханя локальной войной

В Новые Санжары Нацгвардия привезла бронетехнику

Город Новые Санжары полтавской области охватили акции протестов после известия, что самолет из Китая c украинцами возвращается в страну, а разместят людей на карантин в местном санатории.

Медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, располагающийся в центре города, должен был принять сограждан на 14 дней для проведения профилактики. Но после того, как в МВД опубликовали данную информацию, Новые Санжары охватили акции протеста.

В Новые Санжары пришлось вводить бронетехнику / PavlovskyNews

Как Новые Санжары встречали самолет из Китая

Несмотря на то, что в министерстве призвали жителей не поддаваться на провокации и не паниковать, а отнестись к необходимости размещения эвакуированных из Китая сограждан с пониманием, призыв услышан не был – дошло до столкновений с силовиками.

Протестующие после столкновений с Нацгвардией начали жечь покрышки

Еще на подъездах к городу активные граждане ночью заблокировали дорогу межрегионального значения, пытаясь не допустить въезда транспорта, который должен направляться в санаторий Новые Санжары. При попытке разблокировать проезжую часть участники акции оказали активное сопротивление сотрудникам Нацгвардии, которая закончилась потасовкой. Нескольких особо ретивых противников приема силовики вынуждены были задержать.

Несмотря на прорыв оцепления, протесты не успокоились – люди начали приносить покрышки и палить их.

МВД предупредило, что все попытки помещать размещению эвакуированных граждан или их обсервации будут прекращены Национальной полицией и Национальной гвардией в соответствии с требованиями закона и решению правительственного штаба.

Противостояние в Новых Санжарах. Местные жители боятся коронавируса и не хотят размещать в местном санатории эвакуированных из Китая людей. / ИВ Полтавщина

Полтавский облсовет созвал внеочередную сессию

Из-за массовых протестов председатель Полтавского облсовета Александр Беленький объявил о проведении внеочередной сессии облсовета, на которой рассмотрят ситуацию, сложившаяся в Новых Санжарах.

Олег Синегубов вынужден был ехать на переговоры с протестующими

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов выехал на место происшествия в Новосанжарский район в связи с протестом жителей и перекрытием дороги, а также написал пост в фейсбук, где призвал жителей Санжар вести себя взвешенно и сдержано. Он также попытался успокоить жителей, уточнив, что ни одного зараженного среди привезенных из Уханя людей нету.

Новые Санжары - санаторий выглядит уютно в теплое время года

Новые Санжары – санаторий: что о нем известно

Медицинский центр Новые Санжары находится в одноименном населенном пункте Полтавской области, на берегу реки Ворскла.

Он располагается в центре города по адресу пер. Курортный, 44.

Медицинский центр имеет обще-терапевтический профиль, он рассчитан на 251 койко-место. Санаторий существует около 70 лет. Он находится в 40 километрах от областного центра, в 40 минутах езды от Полтавы.

Санаторий Новые Санжары должен принять на размещение 49 человек

Новые Санжары - протесты онлайн