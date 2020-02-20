"Свои убьют": паникующие Новые Санжары приехал усмирять Аваков

Новые Санжары - на видео показали, как укрощают бунт в Санжарах / ИВ Полтавщина

Новые Санжары протесты охватывают всё сильнее: местные жители блокируют дорогими своими автомобилями – Нацгвардия в ответ привезла свои БТРы. Утихомиривать жителей, обещающих президенту Владимиру Зеленскому "новый Майдан", уже прибыл глава МВД Арсен Аваков.

"Зеленский хочет, чтобы Майдан новый был – или что?!" – орут возмущенные люди.

В ответ министр заверил, что все эвакуированные украинцы здоровы, и даже пообещал дать расписку с печатью, что никто не заболеет.

"Эти люди, которые приехали, они полностью здоровы. Они прошли десятидневный карантин, после этого их проверили, все равно троих отсекли… Симптомов болезни нет", – не раз повторил Аваков.

Читайте также"В шоке": эвакуированный из Китая украинец отреагировал на протесты в Новых СанжарахНо люди продолжают с неверием относиться к таким заявлениям, доказывая, что и про взрыв АЭС в Чернобыле, мол, в свое время власти сообщили не сразу.

К слову, в комментариях к новостям и видео об эвакуированных украинцах в соцсетях и на YouTube периодически проскальзывает предложение именно в Чернобыле разместить вернувшихся из Китая граждан. Возможно, кто-то серьезно рассчитывает, что чернобыльская радиация купирует китайский коронавирус.

Ранее источники сообщили, что санаторий Новые Санжары в настоящий момент пустует. Сотрудники больницы исчезли со своих рабочих мест в преддверии заселения украинцев из Китая.

Новые Санжары – видео

Новые Санжары – истории недовольных