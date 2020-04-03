Футуролог сказал, покинет ли Зеленский пост президента

Владимир Зеленский досрочно не покинет пост президента, считает его советник / Reuters

Футуролог, советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков полагает, что украинский лидер не покинет досрочно пост.

Эксперт в интервью Украинской правде сказал, что старается всех сил поддерживать президента во всем.

По его словам, Зеленский решил стать президентом точно не ради власти или денег.

"Думаю, что не покинет (пост президента – Ред.). У президента хватило смелости в не самое легкое время проявить инициативу (принял участие в президентских выбора и победил – Ред.). Не ради денег или власти – это я знаю точно", – заявил футуролог.

Напомним, весной 2019 года Владимир Зеленский победил на выборах президента, инаугурация состоялась 20 мая. Ранее некоторые эксперты прогнозировали, что Зеленский может досрочно покинуть президентский пост.

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов, говорил, что Зеленский, не понимая последствий своих действий, ввел в заблуждение украинское общество.