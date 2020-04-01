Экс-советник Путина назвал самую большую проблему с Зеленским

Владимир Зеленский ввел в заблуждение украинское общество, полагает эксперт / УНИАН

Экс-советник президента России Владимира Путина – российский экономист Андрей Илларионов, заявил, что ему не нравится лидер Украины Владимир Зеленский.

Самая большая проблема с украинским президентом заключается в том, что он, не понимая последствий своих действий, ввел в заблуждение общество, рассказал Илларионов в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает издание Гордон.

Собеседник подчеркнул, что Зеленский случайно попал на должность президента.

"…И самая большая проблема с ним – что он не по злобе... Я думаю, что он исходит из благородных побуждений, но как говорит пословица, благими намерениями дорога в ад вымощена. Просто не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, обманул украинское общество", – заявил эксперт.

По его мнению, Зеленский пообещал обществу Украины то, что не сможет ему дать, и своими действиями и своим бездействием наносит очень большой ущерб украинскому государству.

"…Не потому, что он хочет нанести. Нет, не хочет. Я уверен, что он хочет добра Украине… Прошло… десять месяцев, а ни одного признака того, что он овладел элементарными азами государственного управления и понимания того, что его окружает, нет…", – полагает Илларионов.

Ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк говорил, что Владимир Зеленский в Украине может очень легко и быстро потерять доверие к себе и, в конце концов, страна выйдет на досрочные выборы президента.