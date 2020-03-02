"Зеленский на пороховой бочке": эксперт предупредил об угрозе военного переворота

Владимир Зеленский сидит на пороховой бочке, в Украине может произойти военный переворот, полагает эксперт / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк считает, что президент Владимир Зеленский может очень быстро и легко потерять доверие к себе и, в конце концов, Украина выйдет на досрочные президентские выборы.

Сегодня система крайне разбалансирована, нет никаких институтов, которые бы нормально работали, и говорит улица, в стране может произойти военный переворот, если военных достанет ситуация, придут люди с оружием и захватят власть, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Зеленский сидит на пороховой бочке, в Украине к бунту может привести что угодно – увольнение главы МВД Арсена Авакова, земельная реформа.

"…у Зеленского нет четырех лет на раскачку – ему уже надо действовать. Олигархи не знали, что делать с президентом, у которого 70% рейтинга, но они прекрасно знают, что делать с президентом, у которого 30% рейтинга...", – сказал Октисюк.

Эксперт предупредил, что по мере уменьшения народной поддержки и доверия у Зеленского будет становиться больше "траблов", время играет против него.

"А обещание о борьбе с коррупцией, думаю, уже можно перелистнуть. Эта задача провалена. Зеленский погрузился в мирное урегулирование, но эта тема очень взрывоопасная, потому что определенные действия президента могут спровоцировать кровавый бунт, который устроят люди с оружием", – предупредил он.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины, ветеран антитеррористической операции на Донбассе, волонтер Мирослав Гай говорил, что Владимир Зеленский допустил ошибку по Донбассу. По мнению активиста, ошибка президента заключается в том, что он продолжает вести переговоры с Россией.