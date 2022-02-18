Байден готовит срочное обращение на фоне обострения ситуации на Донбассе

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден выступит сегодня вечером с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины.

Выступление американского лидера ожидается около 23:00 по киевскому времени, сообщает корреспондент телеканала CNN.

Перед выступлением по Украине, по словам журналиста, Байден проведет переговоры союзниками.

Также к сегодняшнему брифингу пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки присоединятся два высокопоставленных представителя Совета нацбезопасности США.

Читайте такжеШольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашенийСтоит отметить, что это уже второе за последнее время обращение американского президента по ситуации вокруг Украины.

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В своем обращении Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договоренности с Россией по безопасности при их достижении.

Президент США также признал, что вторжение российских войск в Украину возможно.

"Если Россия пойдет вперед, мы с союзниками будем предпринимать меры", – заявил глава Белого дома.

Позже государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских после возможной провокации.

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