Более десятка стран за Украину в НАТО даже без ПДЧ, переговоры продолжаются

Многие страны боялись спровоцировать Россию и не видели Украину в НАТО, однако сейчас ситуация изменилась, сказал народный депутат Егор Чернев.
Вступление Украины в НАТО в рамках ускоренной процедуры поддерживают уже 11 государств. Латвия, Эстония, Литва и Польша убеждают другие страны, чтобы они согласились на евроатлантическую интеграцию Киева без Плана действий по членству. Многие страны выступали против украинского государства в НАТО, но сейчас ситуация изменилась. Об этом заявил глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Альянса, народный депутат Егор Чернев
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сегодня за Украину в Североатлантическом альянсе по ускоренной процедуре уже 11 стран. Идею евроатлантической интеграции страны со временем поддержат все 30 участников коллективного блока безопасности Запада.
Также он добавил, что Киев проводит работу с другими государствами на предмет поддержки своих планов. Помогают страны Балтии и Польша, они пытаются убедить другие государства, чтобы они оказали поддержку Украине на пути в Альянс без Плана действий.
"Будем откровенными - многие страны, говоря о том, что нам нужны реформы, на самом деле не хотели нашего продвижения в НАТО, потому что боялись провоцировать РФ, не хотели с ними ухудшать экономические, энергетические связи. Сейчас этого нет. В частности, и Германия избавляется от энергетической зависимости от РФ... Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим еще больше "да" для Украины", - подчеркнул Его Чернев.
Украина подала заявку в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября, после объявления Путиным аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. По мнению Зеленского, государство уже прошло свой путь для интеграции в Альянс. Украина уже фактически союзник блока.
2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии решили выступить в поддержку вступления Украины в НАТО.
Они призвали Альянс усилить военную поддержку Киева. Также они потребовали от РФ немедленно забрать свои войска с украинских территорий.
Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США поддерживают планы Украины по вступлению в НАТО.
Дверь для Киева открыты. Однако решение должны одобрить все 30 стран, которые состоят в Альянсе.
Смотрите видео ТСН - вступление Украины в НАТО только усилит Альянс
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