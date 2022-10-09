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Более десятка стран за Украину в НАТО даже без ПДЧ, переговоры продолжаются

9 октября 2022, 16:39

Многие страны боялись спровоцировать Россию и не видели Украину в НАТО, однако сейчас ситуация изменилась, сказал народный депутат Егор Чернев.

Украина, НАТО
Поддержка вступления Украины в НАТО должна расти - Чернев / Коллаж УНИАН, Reuters

Вступление Украины в НАТО в рамках ускоренной процедуры поддерживают уже 11 государств. Латвия, Эстония, Литва и Польша убеждают другие страны, чтобы они согласились на евроатлантическую интеграцию Киева без Плана действий по членству. Многие страны выступали против украинского государства в НАТО, но сейчас ситуация изменилась. Об этом заявил глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Альянса, народный депутат Егор Чернев

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сегодня за Украину в Североатлантическом альянсе по ускоренной процедуре уже 11 стран. Идею евроатлантической интеграции страны со временем поддержат все 30 участников коллективного блока безопасности Запада.

Также он добавил, что Киев проводит работу с другими государствами на предмет поддержки своих планов. Помогают страны Балтии и Польша, они пытаются убедить другие государства, чтобы они оказали поддержку Украине на пути в Альянс без Плана действий.

"Будем откровенными - многие страны, говоря о том, что нам нужны реформы, на самом деле не хотели нашего продвижения в НАТО, потому что боялись провоцировать РФ, не хотели с ними ухудшать экономические, энергетические связи. Сейчас этого нет. В частности, и Германия избавляется от энергетической зависимости от РФ... Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим еще больше "да" для Украины", - подчеркнул Его Чернев.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября, после объявления Путиным аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. По мнению Зеленского, государство уже прошло свой путь для интеграции в Альянс. Украина уже фактически союзник блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии решили выступить в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную поддержку Киева. Также они потребовали от РФ немедленно забрать свои войска с украинских территорий.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США поддерживают планы Украины по вступлению в НАТО.

Дверь для Киева открыты. Однако решение должны одобрить все 30 стран, которые состоят в Альянсе.

Смотрите видео ТСН - вступление Украины в НАТО только усилит Альянс

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