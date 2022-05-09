"Больше ничего нет": Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией / president.gov.ua

Единственным результатом переговоров с Россией в Турции стала возможность эвакуации людей из Мариуполя и других городов. Десятки тысяч удалось спасти, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время брифинга.

При этом Россия депортировала несколько тысяч украинцев.

"500 тысяч человек были депортированы. Мы не знаем, что с ними сейчас. Десятки тысяч были увезены из Мариуполя и других городов. Эти десятки тысяч не потеряли жизнь, а это самое главное. А мы не потеряли граждан Украины. Все эти результаты по вывозу людей нашими автобусами и машинами (речь об эвакуации - ред.). К сожалению, больше никаких договоренностей или результатов того, что было в Турции. Больше ничего нет", - сказал Зеленский.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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