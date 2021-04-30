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Экс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известно

30 апреля 2021, 15:51

Пресс-секретарем президента станет спикер главы ОП, поделился бывший народный избранник.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского вместо Юлии Мендель займет спикер главы Офиса президента Андрея Ермака Даша Заривная.

Информацией о назначении Заривной в Telegram поделился бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Экс-нардеп не уточнил, когда Заривная станет спикером Зеленского вместо Мендель.

"Прессекретар президента Зеленского станет... Даша Заривная", – написал политик.

Заривная
Даша Заривная / instagram.com/dashazarivnaya

Кто такая Даша Заривная – главные факты

Заривная родом из Херсона, но живет в Киеве, ей около 30 лет.

В 2016-2017 годах изучала маркетинг в Стэндфордском университете (США), говорится на ее странице в Facebook.

Была шеф-редактором издания L'Officiel Online, основала нетворкинг-платформу Charitum и интернет-журнал Vector. Работала в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Стала пресс-секретарем Андрея Ермака в феврале 2020 года.

Игорь Мосийчук Юлия Мендель Андрей Ермак Даша Заривная
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