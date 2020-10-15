Эксперт раскрыл планы Путина по снятию санкций с предприятий из Украины

России не удастся восстановить масштабное экономическое сотрудничество с Украиной, считает Тарас Загородний.
Намерения России снять санкции с трех украинских предприятий продиктованы стремлением Москвы продемонстрировать подобие лояльности Украине и поднять рейтинг партии ОПЗЖ перед местными выборами.
Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду.
По его словам, Москва пытается показать, что она не намерена враждовать с Киевом, и демонстрирует электорату партии ОПЗЖ и Юрия Бойко свое дружественное отношение с политической силой.
"Мотивы российской власти при принятии решения о снятии санкций с ряда украинских предприятий – понятны. Прежде всего, таким образом она стремится показать, что Россия – не враг Украине. Также преследуется цель поднять рейтинг ОПЗЖ накануне выборов в Украине и лично Юрия Бойко: ведь тем самым электорату этой политической силы покажут, что у Бойко есть выходы на Путина, а для этого электората значение России велико", - отметил Загородний.
Также он добавил, что причиной снятия санкций именно с трех украинских предприятий – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината – может быть их связь с Оппозиционной платформой За жизнь.
"Почему именно они? Думаю, следует изучить владельцев этих предприятий – возможно, они имеют какое-то отношение к ОПЗЖ", - считает эксперт.
Впрочем, как полагает аналитик, российские ожидания на зеркальные действия Украины тщетны – Киев не будет восстанавливать экономические отношения с Москвой в прежних объемах.Читайте такжеВ Слуге народа анонсировали "неизбежное" объединение с партией кума Путина
"В украинской элите уже сформировался антироссийский консенсус, а активность Петра Порошенко не даст возможности возобновить экономическое сотрудничество в таком объеме, в каком хочет Российская Федерация", - подчеркнул Тарас Загородний.
Санкции Украины и России
- Российский президент Владимир Путин 6 октября сделал заявление о готовности России снять санкции с Украины, отметив, что над этим решение следует поработать российскому правительству.
- В среду, 14 октября, на совещании президента с правительство РФ Путин дал согласие на снятие санкций с некоторых украинских предприятий. Премьер-министр России Мишустин выразил надежду, что такой шаг приведет к уступкам и со стороны Украины.
- Позже выяснилось, что правительство России намерено вывести из-под российских санкций три предприятия – компанию Брацлав, Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.