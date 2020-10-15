Эксперт раскрыл планы Путина по снятию санкций с предприятий из Украины

Россия пытается поднять рейтинги ОПЗЖ перед местными выборами в Украине - эксперт / УНИАН

Намерения России снять санкции с трех украинских предприятий продиктованы стремлением Москвы продемонстрировать подобие лояльности Украине и поднять рейтинг партии ОПЗЖ перед местными выборами.

Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду.

По его словам, Москва пытается показать, что она не намерена враждовать с Киевом, и демонстрирует электорату партии ОПЗЖ и Юрия Бойко свое дружественное отношение с политической силой.

"Мотивы российской власти при принятии решения о снятии санкций с ряда украинских предприятий – понятны. Прежде всего, таким образом она стремится показать, что Россия – не враг Украине. Также преследуется цель поднять рейтинг ОПЗЖ накануне выборов в Украине и лично Юрия Бойко: ведь тем самым электорату этой политической силы покажут, что у Бойко есть выходы на Путина, а для этого электората значение России велико", - отметил Загородний.

Также он добавил, что причиной снятия санкций именно с трех украинских предприятий – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината – может быть их связь с Оппозиционной платформой За жизнь.

"Почему именно они? Думаю, следует изучить владельцев этих предприятий – возможно, они имеют какое-то отношение к ОПЗЖ", - считает эксперт.

Впрочем, как полагает аналитик, российские ожидания на зеркальные действия Украины тщетны – Киев не будет восстанавливать экономические отношения с Москвой в прежних объемах.Читайте такжеВ Слуге народа анонсировали "неизбежное" объединение с партией кума Путина

"В украинской элите уже сформировался антироссийский консенсус, а активность Петра Порошенко не даст возможности возобновить экономическое сотрудничество в таком объеме, в каком хочет Российская Федерация", - подчеркнул Тарас Загородний.

Санкции Украины и России