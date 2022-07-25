Если Украина победит Россию, мы станем новым центром силы в ЕС и НАТО – бывший глава МИД Огрызко

Украине, в первую очередь, нужно будет запустить работу по восстановлению государства - Огрызко / Коллаж Главред, УНИАН

Украине после победы в войне с Россией нужно будет, в первую очередь, работать над восстановлением государства. Параллельно может пойти сближение с Западом. Пророссийские режимы будут платить Киеву деньги на восстановление страны. В перспективе, если Украины присоединится к НАТО и Евросоюзу, нам удастся создать новый центр силы в противовес старым демократиям, которые оказались в состоянии застоя и энергетической зависимости от Москвы. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В чате на Главреде он рассказал о том, что если Киев одержит победу над Москвой, положение государства на мировой политической арене изменится. Сначала нужно будет восстановить страну, но параллельно может запуститься процесс сближения с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом.

Читайте такжеУкраине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – Сунгуровский"Вес и роль Украины, безусловно, изменится. Но давайте не будем закидывать шапками друг друга и будем говорить откровенно: если посмотреть на цифры, то они на самом деле ужасные – мы несем колоссальные экономические потери. Поэтому сначала нам нужно будет заниматься восстановлением Украины. Но это вовсе не значит, что мы вынуждены будем ждать десятилетиями. Этот процесс будет идти максимально быстро параллельно с продвижением к членству в ЕС и НАТО", - предполагает Огрызко.

По его мнению, тогда политические режимы, которые поддерживают России, будут платить деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры. Нужно поработать над тем, чтобы обеспечить получение таких средств.

"Плюс Россия или построссийские режимы будут платить Украине компенсацию – деньги на восстановление разрушенного. Это должно стать одной из ключевых тем сегодняшней украинской дипломатии. Мы должны как можно скорее сформировать соответствующие юридические механизмы, каким образом это будет происходить. Ведь уже сегодня почему-то в Евросоюзе начинают говорить не о конфискации российских денег, а об их заморозке. Все это – игра в долгую", - добавил бывший глава МИД.

Продолжая рассуждения о новой роли Украины в мире, он акцентировал внимание на том, что положение страны будет укрепляться. Если удастся быстро интегрироваться в Евросоюз и НАТО, то Киев вместе со странами Восточной Европы сможет создать новый центр силы. В противовес старым демократиям, которых газом и нефтью коррумпировала Россия.

Читайте такжеОгрызко пояснил, повлияет ли скандал с конгрессвумен Спартц на поставки оружия ВСУ"Если говорить о роли Украины как страны, которая умеет обороняться, биться за свои ценности, безусловно, значение нашей страны будет расти. И если мы вскоре присоединимся к ЕС и НАТО, то в рамках этих союзов вместе с нашими партнерами (странами Балтии, Польшей, Словакией, Чехией, Румынией) мы можем сформировать новый центр силы, который будет серьезным противовесом старым демократиям, которые застыли в отличном состоянии комфорта и не хотят думать о последствиях, которые позволили, чтобы Россия их коррумпировала, сделала зависимыми от российских газа и нефти. В случае такого развития событий Украина, безусловно, будет играть вместе со своими партнерами чрезвычайно важную роль восточного центра силы и в НАТО, и в ЕС", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Напомним, ранее Владимир Огрызко заявил, что в России смена власти усложняется особенностями менталитета народа и отношением к политической власти. По его мнению, россияне молчат из-за страха – их давно запугали тюремным заключением даже за малейшее сопротивление.

Также Огрызко сделал прогноз, согласно которому, когда в РФ ситуация станет критической, найдутся люди, которые отстранят Владимира Путина от власти. Как полагает дипломат, такая ситуация станет важным условием для победы Украины в войне.

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