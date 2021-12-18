Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в Украине

Александр Гогилашвили ранее боролся с наркобизнесом / Facebook А.Гогилашвили

Бывший замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили пожаловался на "сильное эмоциональное давление" на ранее занимаемой должности. Также он рассказал, что его невозможно "выплеснуть".

Кроме того, как пишет Бабель, экс-чиновник заявил, что в 2019 году на него было совершено покушение и расстреляли авто.

"Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, торгующих наркотой по сей день", - рассказал Гогилашвили.

Также он упомянул об угрозах со стороны РФ. В частности, по его словам, речь идет об организации "Химпром".

Эта организация, как отметил Гогилашвили, связана с одним из крупнейших наркокланов.

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"Устроившийся здесь "Химпром" - это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", - добавил он.

Экс-чиновник уверен, что "если бы в Украине удалось задержать членов "Химпрома", то можно было бы помешать 60% трафика амфетамина в стране". Но, по его словам, сделать это непросто, так как "все переплетено, разные организации, разные люди крышевали, получали деньги".

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление об отставке. Чиновник, который стал фигурантом скандалов с полицейскими, заявил, что он признает свою вину и считает инцидент примером того, как не надо себя вести. Отставку Гогилашвили подтвердил Кабинет министров Украины.

Скандалы с участием Александра Гогилашвили

В Сети 11 декабря опубликовали видео скандальной ситуации, которая произошла на блокпосте в Краматорске. Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с полицейскими из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Силовики пытались объяснить Гогилашвили, почему они остановили транспортное средство и просили предъявить документы. Чиновник в ответ возмутился тем, что его не узнали, и спросил, видели ли его на фото. Разговор сопровождался жесткой риторикой и нецензурной лексикой со стороны Гогилашвили.

Позже было опубликовано другое видео инцидента с участием Александра Гогилашвили. Как утверждают журналисты, ситуация произошла 24 ноября в Киеве. Патрульные полицейские остановили автомобиль замминистра с целью проверки документов, а чиновник начал их оскорблять из-за того, что они "не узнали начальство".