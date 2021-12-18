УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в Украине

18 декабря 2021, 14:49
Прослушать новость
Остановить

Ранее на экс-чиновника было совершено покушение.

АЛександр Гогилашвили
Александр Гогилашвили ранее боролся с наркобизнесом / Facebook А.Гогилашвили

Бывший замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили пожаловался на "сильное эмоциональное давление" на ранее занимаемой должности. Также он рассказал, что его невозможно "выплеснуть".

Кроме того, как пишет Бабель, экс-чиновник заявил, что в 2019 году на него было совершено покушение и расстреляли авто.

"Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, торгующих наркотой по сей день", - рассказал Гогилашвили.

Также он упомянул об угрозах со стороны РФ. В частности, по его словам, речь идет об организации "Химпром".

Эта организация, как отметил Гогилашвили, связана с одним из крупнейших наркокланов.

Реклама

"Устроившийся здесь "Химпром" - это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", - добавил он.

Экс-чиновник уверен, что "если бы в Украине удалось задержать членов "Химпрома", то можно было бы помешать 60% трафика амфетамина в стране". Но, по его словам, сделать это непросто, так как "все переплетено, разные организации, разные люди крышевали, получали деньги".

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление об отставке. Чиновник, который стал фигурантом скандалов с полицейскими, заявил, что он признает свою вину и считает инцидент примером того, как не надо себя вести. Отставку Гогилашвили подтвердил Кабинет министров Украины.

Скандалы с участием Александра Гогилашвили

В Сети 11 декабря опубликовали видео скандальной ситуации, которая произошла на блокпосте в Краматорске. Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с полицейскими из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Силовики пытались объяснить Гогилашвили, почему они остановили транспортное средство и просили предъявить документы. Чиновник в ответ возмутился тем, что его не узнали, и спросил, видели ли его на фото. Разговор сопровождался жесткой риторикой и нецензурной лексикой со стороны Гогилашвили.

Позже было опубликовано другое видео инцидента с участием Александра Гогилашвили. Как утверждают журналисты, ситуация произошла 24 ноября в Киеве. Патрульные полицейские остановили автомобиль замминистра с целью проверки документов, а чиновник начал их оскорблять из-за того, что они "не узнали начальство".

viber
МВД наркотики замминистра МВД новости Украины Александр Гогилашвили
Сейчас вы просматриваете новость «Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в Украине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбыВнучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы Ретроградная Венера 2021 ударит по здоровью - на что обратить вниманиеРетроградная Венера 2021 ударит по здоровью - на что обратить внимание Астролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытанияАстролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытания Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дняКогда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня Гороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьГороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасность
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
15:27

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день святого Николая и как не попасть в беду

15:13

Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полицииВидео

14:49

Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в УкраинеВидео

14:41

В Украине ответили на ультиматум России НАТОФотоВидео

14:36

В МИД России считают "неуместными" требования гарантий ненападения на УкраинуВидео

Реклама
14:31

Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад переменВидео

14:25

В Луганской области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры

14:05

Труп валялся на дороге: в Полтавской области нашли мертвой женщину

13:49

На Николая придет настоящая зима: Украину окутают метели и снежные заносы, а дороги - гололедицаВидео

13:43

В январе 2022 украинцам грозит дефицит хлебаВидео

13:42

Аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными – в интернете продавали опасный товар

13:39

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

13:32

Польша изменила правила въезда для украинцевВидео

13:09

В России солдат собственноручно зашил себе рот обычной иглойВидео

13:07

Не ищите "волшебную" таблетку: Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

13:00

Гороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

12:46

Мужчина жестоко убил всех своих детей и отравил женщину

12:26

Клиентка Новой почты дважды заплатила за посылку, но осталась без бандеролиВидео

12:10

Полуголый Кива показал, как "православные укрепляют здоровье"Видео

12:06

"Без других стран": в РФ заявили, что будут обсуждать "гарантии безопасности" только с США

Реклама
11:28

Летел на бешеной скорости: в Киеве водитель разбил более десятка авто и сбежалВидео

11:16

Киев попросил у Вашингтона новое вооружение для защиты от РФ - CNNВидео

11:11

Вспышки заболеваемости "Омикроном" в Украине нужно ожидать в феврале 2022 года – СНБОВидео

11:04

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

10:11

Омикрон проник в Украину: выявлен первый случай заражения новым COVID-штаммом

09:26

В Украине под Новый год 2022 подорожают мандарины: сколько заплатимВидео

09:20

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

09:09

США расширят военную помощь Вооруженным силам Украины – Белый домВидео

08:46

Артур Логай раскрыл подробности своего первого сексуального опытаВидео

08:30

Коронавирус в Украине 18 декабря: выявлены 7,5 тыс. новых больных и 288 смертей за суткиВидео

08:29

В центре Киева провалился асфальт – под ним обнаружили историческую достопримечательность

08:05

Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаВидео

08:04

Виктория Смеюха не успела поймать выскользнувшую из манящего декольте грудь

07:47

Косоворотка убила тельняшку и хочет то же самое сделать с вышиванкоймнение

07:43

Отмирали органы: мужчину с редким в мире осложнением коронавируса спасли во Львовской области

07:30

Гороскоп на сегодня 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньгиВидео

07:10

Призыв Байдена к Путину и давление Москвы на Киев: Россия стягивает войска к границам УкраиныВидео

06:50

Астролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытания

06:47

Ставка Путина и уступки Запада: в России назвали сценарий Москвы после диалога с БайденомВидео

06:28

Иллюстрация "хотелок" Кремлямнение

Реклама
06:03

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

05:39

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

05:28

Сделка Байдена и Путина и риск капитуляции Запада перед РФ: эксперт призвал Украину к действиямВидео

05:02

Украину заморозит арктический холод: где и когда ждать холодрыгуВидео

04:38

Какой продукт стает лучше после долгого хранения в холодильнике - исследование

04:22

Слабость Запада или кризис в Украине: эксперт объяснил, что может подтолкнуть РФ к нападению

04:01

На украинских АЗС рухнули цены на бензин и ДТВидео

03:37

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капустуВидео

03:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемВидео

02:45

Как быстро симптомы "Омикрона" проявляются после заражения, объяснили в ВОЗВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять