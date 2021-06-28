В Госдепе США откровенно оценили шансы экстрадиции Фирташа

В США высказались по поводу дела Фирташа / Reuters

Позиция США по экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа не изменилась - Штаты ожидают завершения правовых процедур в Австрии, сообщил в комментарии украинской службе Голоса Америки заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

"Австрия - это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014 году. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс", - сказал чиновник.

На вопрос, какие инструменты могут использовать США, чтобы добиться экстрадиции, Кент добавил, что в США работают в этом направлении с австрийскими властями.

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции. Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен", - сказал дипломат.

Ранее Главред писал о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 июня принял решение о введении санкции протия ряда физических и юридических лиц. Среди них оказались бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что санкции против Фирташа введены из-за его участия в титановом бизнесе и поставках сырья, которое идет на нужды российских военных предприятий. По его словам, ограничения в отношении Фукса введены из-за деятельности аффилированной с бизнесменом компании Голден деррик.

Адвокат Фирташа Лэнни Дэвис заявил, что Фирташ не согласен с обвинениями в свой адрес и не был уведомлен о решении СНБО.

Павел Фукс отрицает свою причастность к компании Голден деррик и намерен судиться с секретарем СНБО Даниловым.