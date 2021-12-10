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Инициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с Макроном

10 декабря 2021, 17:34
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Украина готова к активной работе в нормандском формате по Донбассу, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский и Макрон
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с войсками РФ у границ Украины / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Французской республики Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, рассредоточении источников поставок газа в Европу и опасности запуска газопровода Северный поток-2.

Как сообщает пресс-служба ОП, телефонный разговор состоялся в пятницу, 10 декабря. Президенты говорили о безопасности у границ Украины. Зеленский поблагодарил Макрона за своевременную поддержку в ходе обострения ситуации. Макрон сказал, что Киев продемонстрировал взвешенную позицию по вопросу с войсками вокруг украинских кордонов.Читайте такжеБайден поддержал Зеленского насчет переговоров с Путиным: в ОП раскрыли детали

Также отмечается, что лидеры Украины и Франции обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Речь шла о возобновлении переговоров в нормандском формате. Зеленский заявил, что украинское государство готово к проведению работы в рамках нормандской четверки. Президенты пришли к выводу о необходимости восстановления эффективной работы ТКГ. Макрон поддержал предложения Украины по восстановлению режима перемирия, освобождения пленных и открытия пунктов пропуска.

"Обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе. Отдельное внимание лидеры уделили вопросам разблокирования переговорного процесса в нормандском формате. Президент Украины отметил готовность нашего государства продолжить активную работу в рамках Нормандской четверки. Стороны подчеркнули необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению в полноценный режим прекращения огня, освбождению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ", - указано в сообщении.

Помимо этого, президенты Украины и Франции также обсудили проблемные вопросы, связанные с энергетической безопасностью в Европе и влиянии российского проекта Северный поток-2. Зеленский сказал, что трубопровод Газпрома негативно влияет на европейскую безопасность в сфере энергетики. Зеленский и Макрон заявили о важности диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Ситуацию можно улучить при помощи сжиженного природного газа.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел по видеосвязи переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэдем Макроном. Стороны договорились об активизации диалога в рамках "Нормандии" и обсуждении планов по организации встречи лидеров нормандской четверки.

После этого прошли телефонные переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Российский президент обвинил Украину в срыве всех переговоров в нормандском формате, однако выразил готовность обсуждать возможность организации диалога при участии министров иностранных дел.

Представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт говорил, что стороны достигли договоренностей по встрече глав МИД нормандской четверки. Он анонсировал проведение переговоров уже в ближайшее время, но мероприятие так и не состоялось.

В пресс-службе президента Франции Макрона отмечали, что Париж, Киев, Берлин и Москва по итогам переговоров договорились о встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки в ближайшие две недели. Впрочем, встречи не было.

Спикер Банковой Сергей Никифоров 7 ноября заявлял, что дальнейшие переговоры по Донбассу в нормандском формате под вопросом. Сторонам не удалось договориться ни по встрече министров иностранных дел, ни по саммиту при участии лидеров "Нормандии".

Никифонов тогда сказал, что Украина, Франция и ФРГ готовы к встрече в нормандском формате по Донбассу, но Москва требует, чтобы результат переговоров заранее был известен.

Представитель российского МИД Мария Захарова утверждала, что Москва настаивает на утверждении документа, на основе которого должен пройти саммит в "Нормандии". При этом они обвинила Киев в невыполнении "Минска, а Францию и Германию в, дескать, неспособности обеспечить реализацию договоренностей.

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