Кабмин повысил предельный возраст для работы в органах МВД

Повышен предельный возраст сотрудников МВД / УНИАН

Кабмин повысил предельный возраст для работы в органах Министерства внутренних дел, сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство внесло изменения в положение о службе рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. В частности, среднему и старшему начальствующему составу подняли предельный возраст на службе с 45 до 55 лет.

Работникам органов МВД разрешили делить отпуск на несколько частей, урегулирован порядок прохождения аттестации, а также временного занятия должностей при длительных отпусках.

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Как сообщал Главред, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что у украинцев должно быть право на хранение, а не ношение короткоствольного оружия.

По его словам, это может повысить безопасность граждан, помочь правоохранителям и уменьшить преступность.

Также Резников заявил, что в Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать.

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