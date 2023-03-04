"Клоун, шут или придурок": Кислица поставил Лаврова на место за слова об Украине

Сергей Кислица жестко ответил на заявление Сергея Лаврова, которое насмешило участников саммита G20 в Индии.

Кислица, Лавров / скриншот YouTube

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица высказался о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время саммита G20 в Индии.

Кислица не сдержал эмоции, реагируя на заявления Лаврова о том, что Россия "останавливает войну, которую развязали против нас".

"Клоун, шут или придурок. Клоун - забавный персонаж цирка, а шут - человек, который развлекает своего хозяина. "Война, которую развязали против нас", - говорит жалкий Лавров, выставляя себя посмешищем, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок!", - написал Кислица в Twitter.

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Напомним, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы Россия не начинала войну в Украине.

По словам Лаврова, президент-диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну, "которую начала Украина".

"Война в Украине повлияла на энергетические интересы России, а конфликт (война РФ против Украины - ред.) мы пытаемся остановить, который развязали против нас с помощью украинского народа", - сказал Лавров.

Также сообщалось, что министр иностранных дел страны-оккупанта Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже, дескать, "объединиться" с Румынией.

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