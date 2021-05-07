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Кравчук послал к "чертовой матери" некоторых украинских политиков

7 мая 2021, 23:57
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Первый украинский президент накинулся на украинских политиков, которые живут российской пропагандистской идеологией и не хотят жить в стране.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук раскритиковал политиков с российской идеологией / УНИАН

Глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук послал "к чертовой матери из страны" политиков, которые живут российской пропагандистской идеологией и не хотят жить в стране. В ток-шоу Свобода слова Савика Шустера сегодня обсуждали Вторую мировую войну. Кравчук сказал, что и сегодня есть люди, которые хотят сделать эту страницу истории "более белой".

"Белым" может быть только солдат, который защищает землю", – заявил он. А люди, которые направляют этого солдата, – нет", - отметил Кравчук на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 7 мая .

"Которые направляют его на зверские поступки, которые он часто осуществляет, не имея четкого представления о том, что он делает и какая внутри него идеология – ее сформировали так", – сказал первый президент.

Глава делегации Украины в ТКГ указал, что сегодня так формируют идеологию в России "Киселевы, Соловьевы, Воробьевы и другие птички". Они, по словам Кравчука, "чирикают и навязывают нам эту идеологию".

"А некоторые наши политики слушают, поют и поддерживают, подпевают", – уверен политик.

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Он заявил, что таким людям не место в политике и у власти, "как бы они не маскировались" и подстраивались под то, что они "за народ, Украину и счастливую жизнь".

"Они ни черта не знают, они выросли в других условиях. Они живут идеологией кремлевской... Им нужно слушать Украину, слушать свою землю, если они хотят тут жить. А если не хотят – то, извините за выражение, к чертовой матери из Украины. Вот мой им совет", – подытожил первый президент.

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