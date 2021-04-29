У Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского

Ситуация на границе России и Украины по-прежнему остается напряженной, утверждает Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Вооруженные силы Украины в якобы провокациях на линии пересечения на Донбассе и заявил о напряженной ситуации на границе российского и украинского государств. При этом он усомнился в контроле президента Украины Владимира Зеленского над ВСУ и сказал, что "националисты" и "экстремисты" могут спровоцировать обострения ситуации в зоне конфликта.
Как сообщает Интерфакс, в ответ на вопрос о том, насколько близко было прямое вооруженное столкновение Москвы и Киева в последние дни, он отметил, что ситуация на границе двух государств по-прежнему остается сложной. Также он обвинил украинскую армию в якобы ежедневных нарушениях режима прекращения огня, после чего, дескать, боевики "ЛДНР" вынуждены были открывать огонь.
"…провокационные действия вооруженных сил Украины на линии разграничения действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам. Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - утверждает Песков.
Обвинив США в укреплении боеспособности ВСУ, спикер Кремля усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский контролирует действия украинской армии.Читайте такжеЗеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу
"Вопрос - насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины? И насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на демонстрацию в Киеве, если я не ошибаюсь, в поддержку бригады СС "Галичина"?" – сказал Песков.
Кроме того, он добавил, что "националисты" и "экстремисты" якобы открыто говорят о намерениях организовать обострение военных действий, тогда как в Москве не знают, сможет ли, дескать, Зеленский этого не допустить.
"Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос. Точного ответа здесь нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Война России и Украины
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее объявил об начале отведения войск Южного и Западного военных округов от границ Украины. Россияне свое решение объяснили завершением проверки боеготовности военных подразделений и выполнением поставленных задач.
- Бывший глава Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что Россия не реализовала свой наступательный потенциал, однако продолжит оказывать военное давление на Украину до тех пор, пока Москва не достигнет своих целей. Он допустил провокации на Донбассе со стороны российско-террористических войск на майские праздники.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предупредил о том, что РФ вновь начнет перебрасывать свои войска к границам Украины уже в конце июля в рамках подготовки к военным учениям Запад-2021. На данный момент Москва отвела от приграничных с украинскими районами территорий от 30% до 50 % личного состава, однако войска могут быстро туда вернуться.