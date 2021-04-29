У Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского

Не факт, что Зеленский контролирует действия ВСУ - Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Вооруженные силы Украины в якобы провокациях на линии пересечения на Донбассе и заявил о напряженной ситуации на границе российского и украинского государств. При этом он усомнился в контроле президента Украины Владимира Зеленского над ВСУ и сказал, что "националисты" и "экстремисты" могут спровоцировать обострения ситуации в зоне конфликта.

Как сообщает Интерфакс, в ответ на вопрос о том, насколько близко было прямое вооруженное столкновение Москвы и Киева в последние дни, он отметил, что ситуация на границе двух государств по-прежнему остается сложной. Также он обвинил украинскую армию в якобы ежедневных нарушениях режима прекращения огня, после чего, дескать, боевики "ЛДНР" вынуждены были открывать огонь.

"…провокационные действия вооруженных сил Украины на линии разграничения действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам. Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик", - утверждает Песков.

Обвинив США в укреплении боеспособности ВСУ, спикер Кремля усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский контролирует действия украинской армии.Читайте такжеЗеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу

"Вопрос - насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины? И насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на демонстрацию в Киеве, если я не ошибаюсь, в поддержку бригады СС "Галичина"?" – сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что "националисты" и "экстремисты" якобы открыто говорят о намерениях организовать обострение военных действий, тогда как в Москве не знают, сможет ли, дескать, Зеленский этого не допустить.

"Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос. Точного ответа здесь нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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