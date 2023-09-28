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"Крым в обмен на мир с Россией": дипломат раскрыл суть опасной риторики Трампа

Андрей Ганчук
28 сентября 2023, 18:45 обновлено 28 сентября, 18:53
У Дональда Трампа становится все меньше шансов стать кандидатом на пост президента США на выборах в ноябре 2024 года, считает дипломат Владимир Огрызко.
Трамп, Огрызко
Если Трамп такой "миротворец", пусть предложит подарить России Аляску - Огрызко / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Заявления 45-го президента США и вероятного кандидата на пост хозяина Белого дома Дональда Трампа об "уступках Украиной Крыма в обмен на мир с агрессором Россией" лишены всякого смысла. Речь идет, скорее, о банальной предвыборной риторикой. Во время президентства Трампа уже ставил на место Конгресс. Также не факт, что у него хорошие шансы на кресло главы государства. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

В ходе чата в ответ на вопрос одного из читателей Главреда он рассказал о том, что шансов у Трампа на президентское кресло в Штатах становится все меньше. Если он получит хотя бы один приговор, то станет объектом еще более мощных атак со стороны "демократов".

"Относительно шансов я бы подискутировал. Иметь столько обвинений со стороны американской Фемиды одновременно – здесь шансы далеко не самые лучшие. Если Трамп получит хотя бы один приговор, кандидировать ему будет чрезвычайно сложно, потому что он станет объектом мощных атак со стороны Байдена или другого демократа, который будет претендовать на пост президента. То есть у Трампа шансов будет значительно меньше", - отметил Огрызко.

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"Пусть подарит России Аляску, а Украине пусть вернут Крым"

По мнению дипломата, заявления Трампа о "Крыме в обмен на мир с Россией" лишены всякого смысла. Скорее всего, это просто пропагандистский элемент в рамках его предвыборной риторики.

"Что касается заявлений Трампа, то они бессмысленны. С таким же успехом можно предложить ему отдать России Аляску вместо Крыма – когда-то же Аляска была российской. Пусть, если он такой миротворец, подарит России Аляску, а Украине пусть вернут Крым. Поэтому, думаю, что в большей степени это резкие пропагандистские заявления во время предвыборной кампании", - считает бывший глава МИД.

Также Огрызко добавил, что Трампа уже "ставил на место" Конгресс, когда он был президентом.

"Кстати, когда Трамп был президентом, у него были чёткие ограничения в виде позиции Конгресса – его ставили на место, и он чувствовал, что пойти дальше он просто не может", - подчеркнул Дональд Трамп.

Пропаганда Трампа о войне России против Украины

В июле Дональд Трамп говорил, что он, дескать, способен завершить войну в Украине за один день. По словам скандального политика, он "хорошо знает" и Зеленского, и Путина. Мол, мог бы поспособствовать "договоренностям" Киева и Москвы.

До этого Трамп сделал нелепый прогноз о том, что Путин якобы захватит всю Украину. Также Трамп добавил, что Путину таки не стоило нападать на Украину.

Президент Владимир Зеленский считает, что в реальности Трамп никогда не поддержал бы Путина. Как полагает гарант, военная поддержка Киева будет продолжаться, даже если Трампа изберут новым президентом США.

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Дональд Трамп Владимир Огрызко война России и Украины
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