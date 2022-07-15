Министр соцполитики Марина Лазебная подала в отставку

Должность министра социальной политики Украины она занимала с 4 марта 2020 года.
Министр соцполитики Украины Марина Лазебная подала в отставку.
Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Причину такого решения Лазебной он не назвал. Отметим, что должность министра социальной политики Украины она занимала с 4 марта 2020 года.
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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