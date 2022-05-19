Мир начал смотреть иначе на ситуацию в Украине и соотношение сил - Зеленский

Владимир Зеленский высказался об отношении мира к войне / president.gov.ua

Мир начал смотреть иначе на войну в Украине и соотношение сил. Еще в начале российского вторжения кое-кто не верил в наши силы. Однако сейчас мнения изменились, заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении к украинским студентам.

Президент говорит, что Россия всегда будет рядом и, возможно, всегда будет угрозой.

"После 24 февраля нам уже многое удалось. Сейчас вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается наш потенциал. Две статьи Forbes. Заголовок от 12 февраля - "вторгнется ли Россия в Украину?"и заголовок от 16 мая "Или украинская армия вторгнется в Россию?" Мир начал смотреть иначе на ситуацию в регионе и соотношение сил", - сказал Зеленский.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия РФ на всех фронтах постепенно переходит к оборонительным действиям. Оккупанты пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления фиксируются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу на войне против России. В организации говорят, что ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с российскими войсками. Поэтому у Киева может появиться возможность вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США полагают, что войска России, вероятно, попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Цель – сохранить линии обеспечения. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут вывести свои силы из региона, а ВСУ пойти в контрнаступление под Изюмом.

Читайте также: