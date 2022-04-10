"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

Секретарь Совбеза заверил, что Киев фактически каждый день принимает друзей из-за границы.
Киев во время войны с Россией непублично посещали зарубежные политики, в частности, накануне в столице побывал экс-министр обороны США, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона UAразом.
Секретарь Совбеза заверил, что Киев фактически каждый день принимает друзей из-за границы. По его словам, не все из них являются публичными лицами, поэтому не появляются на телеэкранах.
"Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно это могу вам подтвердить", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО привел пример визита одного из бывших министров обороны США. С ним провели консультации относительно военных действий против России.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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