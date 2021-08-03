Провал сценария РФ по Донбассу: у Кравчука заявили об опасности диалога Украины на вотчине Лукашенко

Участников ТКГ от Украины могут задержать в Беларуси – Иванова / Соцсети

Инициатива России по возвращению диалога по Донбассу в рамках ТКГ в Минск связана с тем, что россиянам не удается навязать Украине свою повестку в виде возвращения ОРДЛО в состав украинского государства по сценарию Кремля. Москва ищет способы оказать давление на Киев, и переговорный процесс в столице Беларуси является одним из таких инструментов. Никто не может гарантировать безопасность украинским переговорщикам в республике, где против некоторых из них открыты уголовные дела. Об этом заявила участник гуманитарной подгруппы ТКГ Татьяна Иванова.

В эфире телеканала Украина 24 она сказала о том, что россиянам не удается достичь прогресса в диалоге исходя из собственных целей, поэтому они решили поднять кейс оффлайн переговоров в Минске. Им нужен еще один инструмент давление на делегацию Киева в ТКГ.

Читайте такжеМир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие"Они начали продвигать этот вопрос, и мое личное мнение, что не просто так. Процесс никак не продвигается с точки зрения России, навязывания нам каких-то своих видений, как нужно урегулировать процесс. А точнее, не урегулировать, а отдать неподконтрольные территории Украины на условиях России. Им нужно найти какое-то давление на украинскую делегацию в ТКГ", - отметила Иванова.

Также она добавила, что подобным давлением может стать вопрос безопасности. После событий, связанных с выборами президента и протестами в Беларуси, украинцам никто не может гарантировать безопасность на территории страны. В отношении некоторых участников российско-украинских переговоров в РБ открыты уголовные дела. Нет гарантий, что их не задержат в Минске.

"Что может быть таким давлением? Например, если мы будем проводить встречу в Минске, то там нужно обеспечить безопасность украинской делегации. Гарантировать такую безопасность после событий в Минске никто не может. Там активно работают не только белорусские, но и российские спецслужбы. А на некоторых членов украинской делегации есть возбужденные уголовные дела, по которым они преследуются. И кто будет им там гарантировать безопасность, кто гарантирует, что они не будут задержаны? Кто гарантирует, что на тех членов, на которых еще нет дел, они не появятся завтра? А это, конечно, будет давление на украинскую делегацию", - подчеркнула Татьяна Иванова.

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Переговоры по Донбассу в Минске

Официальный Киев не поддерживает инициативу России по возвращению диалога по Донбассу в Минск. Украина не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

По мнению глава делегации Киева в ТКГ Леонида Кравчука, Беларусь после событий политического кризиса больше не может предоставлять нейтральную переговорную площадку. К тому же Минск использует враждебную риторику против Украины. В таких условиях диалог в белорусской столице невозможен.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорил, что Украина против переговоров по Донбассу в Минске. Причинами он назвал эпидемию COVID-19 и непризнание Лукашенко белорусским президентом.