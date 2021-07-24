Вотчина Лукашенко и диалог по Донбассу: Арестович сделал заявление об огромной ошибке Украины

Украина не поедет в Минск на переговоры по Донбассу – Арестович / УНИАН

Украина выступает против инициативы России относительно возвращения к реальным переговорам по Донбассу в Минске. Ситуация с коронавирусом, а также фактор непризнания Киевом Александра Лукашенко президентом Беларуси не позволяют провести диалог в белорусской столице. В то же время сейчас сложно говорить о переносе переговоров, так как нет подходящей площадки и согласия со стороны Москвы. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что делегация Киева не намерена ехать в Минск из-за ситуации с COVID-19 и политической обстановки в Беларуси, где правит Александр Лукашенко – непризнанный украинским государством глава республики. Выбор такого политика на роль посредника в урегулировании конфликта стал бы большой ошибкой Киева.Читайте такжеСлова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине



"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам, было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока", - сказал Арестович.

По его словам, речи пока не идет о поиске новой переговорной площадки, в том числе и из-за коронавируса. Диалог можно было бы перенести на территории нейтральных внеблоковых стран. Также с такой инициативой выступали Польша и Турция. Однако для реализации подобной идеи нужно согласие всех сторон, и неизвестно, как в такой ситуации поведет себя Россия.

"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - подчеркнул Алексей Арестович.

Реклама

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявлял, что страны нормандской четверки – Украина, Франция и Германия – готовы к проведению нового саммита при участии лидеров государств. На переговорах нужно рассмотреть план по реализации Минских соглашений, который уже предоставлен Кремлю. Однако Москва блокирует переговорный процесс.

Кроме того, Зеленский намерен попросить Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Инициативу можно запустить на базе нормандского формата, если с этим согласятся Франция, Германия и Россия.

В Кремле сказали, что Москва поддерживает идею встречи лидеров нормандской четверки. Впрочем, на данный момент стороны пока не согласовали конкретных дат.