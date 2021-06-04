Пяти нардепам грозят санкции СНБО: СМИ узнали, за что

Пяти нардепам грозят санкции СНБО, в частности, из-за двойного гражданства, узнали журналисты / УНИАН

В пятницу, 4 июня, ожидается новое заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Члены СНБО могут одобрить санкции против пяти народных депутатов.

Санкции Совета нардепам грозят из-за коммерческой деятельности структур, с которыми они связаны, и двойного гражданства, пишет УНН.

По официальным данным, на заседании СНБО планирует рассмотреть восемь вопросов.

В частности, члены Совета планировали обсудить углубление сотрудничества с военно-политическим блоком НАТО (Североатлантический Альянс).

Нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук говорила, что во время заседания СНБО рассмотрит вопрос введения санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По ее словам, также планируют рассмотреть вопрос, который касается земельных отношений (с 1 июля запустят рынок земли). Политик добавила, что могут быть рассмотрены вопросы безопасности, связанные с Донбассом и захваченным Россией Крымом.

Решения СНБО в действие своим указом вводит президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине нардепам нельзя заниматься бизнесом. Стоит отметить, что в нашей стране можно иметь паспорт только одного государства.

Ранее в Украине по решению СНБО санкции были введены, в частности, против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, нардепа, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука, и его жены – телеведущей Оксаны Марченко, а также в отношении ряда компаний и контрабандистов.