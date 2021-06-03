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В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко

3 июня 2021, 15:01
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Ирина Верещук назвала темы пятничного заседания СНБО.

СНБО рассмотрит санкции против Беларуси
Ирина Верещук назвала темы заседания СНБО / УНИАН

Совет нацбезопасности и обороны Украины на своем заседании в пятницу, 4 июня, рассмотрит вопрос введения санкций против режима Александра Лукашенко.

Как подчеркнула в эфире телеканала Украина 24 народный депутат из фракции Слуга народа Ирина Верещук, этот вопрос уже обсужден народными избранниками.

Нардеп уточнила, что СНБО также рассмотрит вопрос об интеграции Украины в НАТО.

"У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный", - заявила "слуга народа".

Кроме того, по ее словам, планируется рассмотреть вопрос, касающийся земельных отношений.

"У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса", - добавила Верещук.

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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила о том, что Украина введет санкции в случае, если Беларусь откроет авиасообщение с захваченным РФ Крымом. Она также пригрозила Александру Лукашенко Гаагским трибуналом за оправдание захвата Крыма РФ.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
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