В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко

Ирина Верещук назвала темы пятничного заседания СНБО.
Совет нацбезопасности и обороны Украины на своем заседании в пятницу, 4 июня, рассмотрит вопрос введения санкций против режима Александра Лукашенко.
Как подчеркнула в эфире телеканала Украина 24 народный депутат из фракции Слуга народа Ирина Верещук, этот вопрос уже обсужден народными избранниками.
Нардеп уточнила, что СНБО также рассмотрит вопрос об интеграции Украины в НАТО.
"У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный", - заявила "слуга народа".
Кроме того, по ее словам, планируется рассмотреть вопрос, касающийся земельных отношений.
"У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса", - добавила Верещук.
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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила о том, что Украина введет санкции в случае, если Беларусь откроет авиасообщение с захваченным РФ Крымом. Она также пригрозила Александру Лукашенко Гаагским трибуналом за оправдание захвата Крыма РФ.
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