"Россия им нужна целой": США затягивают поставки оружия Украине - Жданов

США затягивают поставки оружия Украине / УНИАН, Reuters

США затягивают процесс передачи Украине необходимого оружия для контрнаступления. Это может быть связано с тем, что Америка ожидает дворцовый переворот в России. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

Жданов также считает, что США боится развала России, ведь тогда РФ перестанет быть врагом НАТО.

"Соединенные Штаты пытаются дождаться, и я так думаю, что они в некоторой степени затягивают предоставление вооружения, они ждут дворцового переворота именно в России. Им нужна целая Россия в тех границах, в которых она есть сегодня. Для того чтобы так называемый образ врага для существования НАТО не исчез с карты европейского континента", — сказал Олег Жданов.

Ранее Жданов сообщал, что в России уже начались скрытые бунты против войны в Украине. Они могут перерости в открытые. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

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