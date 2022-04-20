Россия не передавала Украине проект о завершении войны - Зеленский

По словам главы государства, он не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.
Президент Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны.
По словам главы государства после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, он не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.
"Уверен, что нам ничего не передали", – подчеркнул Зеленский.
Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева".
"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: нужно чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – добавил Зеленский.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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