На Донбассе оккупанты пошли на штурм: ВСУ выбили врага с окраин Рубежного

ВСУ отражают атаки оккупантов РФ на Донбассе / Reuters

Российские оккупанты пытаются продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Он наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности, применяет самолеты дальней авиации.

Отмечается, что противник осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении:

в районе населенного пункта Дубравный противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех;

в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел;

не имела успеха попытка взятия под контроль населенного пункта Довгеньке. Противник с потерями отступил;

отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет разведку маршрутов выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выхода на Славянск с северо-востока.

Также сообщается, что враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. "Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковское, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

"Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг осуществляет штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", - отметили в Генштабе.

На Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобугском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника осуществляла огневое поражение отдельных объектов.

Кроме того, враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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