Саакашвили рассказал всю правду о "нападении" в ресторане

Саакашвили прокомментировал "нападение" / УНИАН

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили опроверг тот факт, что ему угрожали в ресторане Fabius в Киеве.

Инцидент экс-президент Грузии прокомментировал событие в прямом эфире политического ток-шоу Право на владу в четверг, 1 октября.

Ведущая программы Наталия Мосейчук, пригласив политика к микрофону, спросила:

"Что у вас вчера за инцидент был, все нормально обошлось?..".

Читайте такжеВ Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращению на родину

Саакашвили ответил, что нападения не было. Он утверждает, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой, как сообщили СМИ.

"Нет, ничего не было. Это знаете, как разнесли. Какой-то человек подошел с ручкой брать автограф, а мне на другой день сказали, что он нападал", – сказал политик.

"Мало ли что придумывают", – добавил он.