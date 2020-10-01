Саакашвили рассказал всю правду о "нападении" в ресторане

Политик признался, что нападения не было - к нему подошли с ручкой за автографом.
Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили опроверг тот факт, что ему угрожали в ресторане Fabius в Киеве.
Инцидент экс-президент Грузии прокомментировал событие в прямом эфире политического ток-шоу Право на владу в четверг, 1 октября.
Ведущая программы Наталия Мосейчук, пригласив политика к микрофону, спросила:
"Что у вас вчера за инцидент был, все нормально обошлось?..".
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Саакашвили ответил, что нападения не было. Он утверждает, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой, как сообщили СМИ.
"Нет, ничего не было. Это знаете, как разнесли. Какой-то человек подошел с ручкой брать автограф, а мне на другой день сказали, что он нападал", – сказал политик.
"Мало ли что придумывают", – добавил он.
- Ранее Главред писал отом, что 30 сентября на Михаила Саакашвили совершили покушение. Политик жив и, судя по всему, не пострадал. Инцидент произошел в киевском ресторане Fabius, что расположен на Столичном шоссе.
- Ранее Саакашвили рассказал, будет ли ссорить Грузию с Россией. Михаил Саакашвили продолжает делиться планами насчет своего возвращения "на холмы Грузии".
- В конце августа 2020 года Михаил Саакашвили (который сейчас в Украине занимает должность руководителям исполкома Национального совета реформ) сообщил, что собирается вернуться в Грузию.
- Позднее эксперт и директор International Press Institute Georgia Натия Коберидзе рассказала о том, что против возвращения Михаила Саакашвили в Грузию выступает нынешнее пророссийское руководство и олигарх Бидзина Иванишвили.