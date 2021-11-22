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Северный поток-2 станет ударом по Германии: Украина предупредила Берлин о последствиях запуска трубы

22 ноября 2021, 23:37
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Россия, которая захватила Крым и совершила крупнейший захват территории со времен Второй мировой войны, укрепляет свои позиции, сказал Сергей Кислица.

Сергей Кислица
Германию ждет усиление зависимости от газа из России - Кислица / facebook/Sergiy Kyslytsya

Германию ждет усиление зависимости от газа из России после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Москва, которая оккупировала Крыма и совершила самый крупный территориальный захват со времен Второй мировой войны, по-прежнему сохраняет серьезные позиции на энергетическом рынке Европы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В своем Twitter-аккаунте он напомнил о том, что оккупация Россией Крыма в 2014 году стала самым масштабным территориальным захватом в Европе со времен Второй мировой войны. И теперь, при помощи трубопровода Северный поток-2, Москва только укрепляет свои позиции на энергетическом рынке. Для Германии это означает усиление зависимости от российского газа.Читайте такжеУдар Германии по Северному потоку-2 – это часть сделки: в США объявили о требовании к России по газу

"Россия также сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод "Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от российского природного газа", - подчеркнул Сергей Кислица.

Приостановка сертификации газопровода Северный поток-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) приостановило процесс сертификации компании-оператора российской магистрали Северный поток-2.

Причиной в Берлине назвали несоответствие структуры собственности проекта немецкому национальному законодательству.

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Регулятор требует, чтобы Nord Stream AG создала на территории ФРГ такую компанию, которая соответствовала бы законодательству страны. Компания должна стать владельцем участка трубы, который проходит по территории Германии.Читайте такжеБонус для Москвы и до 100 млрд кубометров газа в Европу: Украина поставила РФ условие по транзиту

До тех пор, пока Nord Stream AG не выполнит всех требований, сертификация Северного потока-2 возобновлена не будет.

В Нафтогазе заявили, что Газпром перешел к "юридическим трюкам", пытаясь зарегистрировать дочернюю компанию в Германии, которая должна стать оператором немецкого участка магистрали СП-2. По словам главы украинской компании Юрия Витренко, такая инициатива является "насмешкой" над Европой.

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