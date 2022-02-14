Шольц заявил о готовности ФРГ ударить санкциями по РФ и призвал к прямому диалогу Киева и Москвы

Олаф Шольц / Reuters

Официальный Берлин будет готов к серьезным санкциям против России в том случае, если произойдет российское военное вторжение на территорию Украины. Сегодня нет причин для концентрации Россией войск у украинских границ. Германия призывает к прямым переговорам Киева и Москвы по вопросам урегулирования конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц сказал: если Россия снова снова нарушит территориальную целостность Украины, мы готовы к серьезным санкциям

Не видим причин наращивания потенциала со стороны РФ, это было центральной темой наших переговоров сегодня.

Германия призывает к прямым переговорам Киева и Москвы… Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы готовы к серьезным санкциям

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