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Скоро объявят Путина Властелином Галактики: Подоляк разнес выдумку РФ о "просьбах Байдена"

2 декабря 2022, 12:37

Пропагандисты сочиняют, но мир работает по другим принципам – ничего об Украине и без Украины, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк, Путин
Российская пропаганда создает вокруг искусственную вселенную - Подоляк / Коллаж Офис президента, Кремль

Российские пропагандисты придумали новость о том, что якобы "США готовы просить Путина о переговорах". Переписали цитату и сидят радуются. Скоро объявят Путина "Властелином Галактики – как Ким Чен Ына". Однако мир живет по другим правилам, согласно которым без Украины переговоров быть не может. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что пропагандисты РФ перекрутили слова Байдена по поводу его якобы "готовности к переговорам с Путиным". Они подали это так, будто бы Штаты просят диалога с агрессором Россией.

Однако никаких переговоров относительно Украины без согласования с Киевом быть не может.

"США готовы просить Путина о переговорах". Ru-пропаганда и дальше создает вокруг РФ искусственную Вселенную: переписали цитату, придумали новость и радуются. На очереди объявления президента России Властелином Галактики - как Ким Чен Ина. Мир работает по другим принципам: ничего об Украине без Украины", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский четко говорил, что Украина не верит в реальное стремление России к переговорам. Поэтому Киев и в дальнейшем будет освобождать оккупированные российскими войсками украинские земли военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что контрнаступление ВСУ продолжится и зимой.

Украина не может взять паузу, поскольку тогда Запад может устать от войны, а Россия начнет продвигать тезисы о "диалоге" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоров России с Украиной быть не может, потому что Киев, мол, "не хочет говорить с Москвой".

О том, что Москва прикрывается мнимым диалогом, чтобы впоследствии продолжить оккупацию украинского государства, он не сказал.

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Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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