Соратник Медведчука сделал жесткое заявление в адрес Данилова и пригрозил ему тюрьмой

Козак утверждает, что он приложит максимум усилий для того, чтобы Данилов оказался в тюрьме / Фото: Newsone

Депутат от фракции ОПЗЖ Тарас Козак, которого в Украине подозревают в совершении государственной измены, утверждает, что санкции нужно вводить против секретаря СНБО Алексея Данилова, которого он обвинил в работе с "ворами в законе" и "криминальными авторитетами". При этом Козак сказал, что он приложит максимальные усилия для того, чтобы Данилов после ухода из власти оказался в тюрьме.

Как сообщает Вести, комментируя заявление Данилова, выразившего сожаление о том, что Козак может проходить лечение в республике Беларусь, он назвал секретаря СНБО "случайным чиновником", который торговал на рынке в Киеве "краденой бижутерией" и редкими книгами. Теперь же, как утверждает депутат от ОПЗЖ, Данилов, дескать, решил самоутвердиться за счет Козака.

Кроме того, он назвал Данилова "преступником" и обвинил в работе с представителями криминального мира.

"Напоминаю этому преступнику, что санкции нужно ввести против него самого, потому что мэром Луганска он стал прямо из членов луганской банды криминального авторитета Валерия Доброславского, где приносил местным ворам в законе выручку от десятков точек наперсточников с центрального рынка и автовокзалов города Луганска", - утверждает Козак.

Также парламентарий от ОПЗЖ пригрозил приложить максимум усилий для того, чтобы Данилова посадили в тюрьму после того, как он уйдет из власти.

"Данилов провел почти всю свою жизнь с ворами в законе и криминальными авторитетами. Когда он потеряет власть, я приложу все свои усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме", - подчеркнул Тарас Козак.

Обвинение Козака в госизмене