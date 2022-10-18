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"Страшилки" диктатора Путина Украину не запугают, Киев освободит свою землю – Данилов

18 октября 2022, 16:35

Усиление атак России на гражданские объекты Украины обернутся последствиями лично для Владимира Путина, сказал Алексей Данилов.

Данилов, Путин
Что бы ни делал Путин, победа будет за Украиной - Данилов / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин изменил свою стратегию и тактику войны против Украины, Москва усилила атаки на гражданские объекты. Однако народ не запугать, украинское государство освободит свои земли. Путин лично будет нести ответственность за преступления против человечности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью ERR он рассказал о том, что Россия внесла коррективы в свою военную агрессию против Украины, но народ запугать не удастся. Что бы ни делал Путин, победа будет за Киевом.

"У нас с 24 февраля идет активная фаза боевых действий. Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам (вражеским ударам - ред.). Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства - сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами", - сказал Данилов.

По словам чиновника, у руководителя РФ "новая стратегия, новая тактика и новый взгляд на развязанную им войну". Но Украина к этому готова. Государство будет двигаться вперед с целью освобождения своей территории.

"Мы готовы к этому, так что еще раз заявляю - никакие его "страшилки" нас не запугают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов", - добавил Данилов.

Кроме того, он сказал, что Путина лично ждут последствия из-за атак российских оккупантов на гражданские объекты.

"То, что он сейчас делает - это предоставляет материалы, которые фиксируются в ежедневном режиме, и которые будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому что это преступление против человечности, которое не имеет срока давности", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Страна-оккупант РФ усилила обстрелы территории Украины ракетами и ударными дронами, которые Москве поставляет Иран. Наносятся удары по гражданской и критической инфраструктуре. В частности, 18 октября оккупанты ударили по Киеву, Харькову, Житомиру, Днепру и Одессе.

В Киеве агрессор попал в два объекта критической инфраструктуры. У многих людей исчезли свет и вода. Специальные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал, что страна оказалась в сложной ситуации. Из-за ракетных ударов России по всей Украине могут отключать свет, воду и теплоснабжение.

Смотрите видео ТСН - как военные лидеры мира реагировали на ядерный шантаж Путина

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