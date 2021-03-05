У Кравчука назвали условие, при котором Россия уйдет из Донбасса

Российская власть агрессивно настроена против Украины, сказал Денис Казанский.
До тех пор, пока в России не поменяется власть, урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе не удастся. Изменить ситуацию помогут только усилия Запада. Международному сообществу следует оказывать давление на РФ, чтобы создать такие условия, в результате которых Москва больше не сможет принимать участия в войне, заявил в интервью Obozrevatel представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.
По его словам, действующая власть в России агрессивно настроена в отношении Украины, поэтому при нынешнем российском руководстве вряд ли можно рассчитывать на прекращение войны.
"Но заставить Россию уйти, очевидно, сейчас не получится. Я думаю, пока в России не сменится власть, к сожалению, эта ситуация будет продолжаться. Нынешняя российская власть демонстрирует агрессивные планы в отношении Украины. Пока Путин остается у власти, к сожалению, ничего не изменится", - полагает журналист.
Также он добавил, что только западный мир может поспособствовать уходу России с Донбасса. Нужно создать такие условия, чтобы в Москве пришли к выводу о том, что войну на востоке Украины вести нецелесообразно.Читайте такжеАрестович рассказал, как РФ не рискнула выйти из договора по Донбассу
"Я думаю, что может заставить только Запад. Но поскольку я не веду с ними переговоров по усилению санкций, я не могу сказать, какова их позиция, каковы их планы. Но я думаю, что работать надо в этом направлении – чтобы эта война для России была очень дорогой, чтобы она стоила России очень дорого, чтобы в определенный момент Россия поняла, что не может тянуть это дальше", - подчеркнул Денис Казанский.
Переговоры по Донбассу
- 3 марта боевики "ДНР" заявили о том, что они получили разрешение вести "упреждающий огонь" по позициям украинских военных на Донбассе.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия демонстрируют намерения России выйти из договоренностей о перемирии на Донбассе в одностороннем порядке.
- Председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима перемирия на Донбассе и считает, что Киев якобы устраивает провокации.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что Киев якобы нарушает Минские соглашения и провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе. В Кремле утверждают, что если Украина перейдет "красные линии", то российские власти перейдут к ответным действиям.