У Кравчука назвали условие, при котором Россия уйдет из Донбасса

Нужно создать такие условия, чтобы Россия вынуждена была выйти из конфликта на Донбассе – Казанский / УНИАН

До тех пор, пока в России не поменяется власть, урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе не удастся. Изменить ситуацию помогут только усилия Запада. Международному сообществу следует оказывать давление на РФ, чтобы создать такие условия, в результате которых Москва больше не сможет принимать участия в войне, заявил в интервью Obozrevatel представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.

По его словам, действующая власть в России агрессивно настроена в отношении Украины, поэтому при нынешнем российском руководстве вряд ли можно рассчитывать на прекращение войны.

"Но заставить Россию уйти, очевидно, сейчас не получится. Я думаю, пока в России не сменится власть, к сожалению, эта ситуация будет продолжаться. Нынешняя российская власть демонстрирует агрессивные планы в отношении Украины. Пока Путин остается у власти, к сожалению, ничего не изменится", - полагает журналист.

Также он добавил, что только западный мир может поспособствовать уходу России с Донбасса. Нужно создать такие условия, чтобы в Москве пришли к выводу о том, что войну на востоке Украины вести нецелесообразно.Читайте такжеАрестович рассказал, как РФ не рискнула выйти из договора по Донбассу

"Я думаю, что может заставить только Запад. Но поскольку я не веду с ними переговоров по усилению санкций, я не могу сказать, какова их позиция, каковы их планы. Но я думаю, что работать надо в этом направлении – чтобы эта война для России была очень дорогой, чтобы она стоила России очень дорого, чтобы в определенный момент Россия поняла, что не может тянуть это дальше", - подчеркнул Денис Казанский.

Переговоры по Донбассу