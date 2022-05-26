У Зеленского назвали единственный формат разблокировки украинских портов

Единственный рабочий формат разблокировки украинских портов / ОПУ

Единственный способ разблокирования украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в эфире национального телемарафона.

"Я поддерживаю британскую концепцию. Это зерновые конвои. Это единственный формат, который может работать. Тогда не будет шантажа, тогда все будет четко работать", - подчеркнул представитель Банковой.

Подоляк отметил, что Украина и сейчас импортирует зерно наземными маршрутами.

"Это не тот объем, но мы уже отдаем мировом рынке зерно, чтобы обеспечить азиатские и африканские страны", - сказал он.

В то же время представитель Офиса президента раскритиковал тех, кто предлагает разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций с Российской Федерации.

НАТО может принять участие в деблокаде морских портов Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящий момент Россия заблокировала практически все порты и морские возможности украинского экспорта.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят. Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис", - объяснил гарант.

По его словам, Киев изучает, в том числе, военный способ деблокады морских путей. Государство обращается к странам-партнерам с просьбой предоставить нужное оружие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Фейгин Live говорил, что если вопрос деблокады украинских портов в Черном море будет рассматриваться в конкретном порядке, в операции могут принять участие силы Североатлантического альянса. Российские мины вылавливают и в Босфоре. Действия РФ могут представлять опасность для судоходства таких государств, как Турция, Румыния, Болгария, а также стран, суда которых проходят по Черному морю.

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