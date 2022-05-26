Путин выдвинул новые условия для деблокады украинских портов

Владимир Путин / kremlin.ru, Администрация морских портов Украины

Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. При этом в обмен требует от Запада снять санкции.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора президента-диктатора России Владимира Путина с премьер-министром Италии Марио Драги, Путин заявил, что Россию якобы необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Путин уверен, что кризис возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовую политику западных стран.

Руководитель Кремля акцентировал, что РФ якобы "готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса" при условии снятия санкций со стороны Запады.

Кроме того, Путин в очередной раз обвинил Украину в замораживании переговорного процесса.

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НАТО может принять участие в деблокаде морских портов Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящий момент Россия заблокировала практически все порты и морские возможности украинского экспорта.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят. Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис", - объяснил гарант.

По его словам, Киев изучает, в том числе, военный способ деблокады морских путей. Государство обращается к странам-партнерам с просьбой предоставить нужное оружие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Фейгин Live говорил, что если вопрос деблокады украинских портов в Черном море будет рассматриваться в конкретном порядке, в операции могут принять участие силы Североатлантического альянса. Российские мины вылавливают и в Босфоре. Действия РФ могут представлять опасность для судоходства таких государств, как Турция, Румыния, Болгария, а также стран, суда которых проходят по Черному морю.

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