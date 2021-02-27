У Зеленского объявили о реакции Украины в случае удара России из-за Медведчука

Россия и Украины с 2014 года находятся фактически в состоянии войны, сказал Алексей Данилов.
Киев вряд ли будет обеспокоен возможной новой реакцией президента РФ Владимира Путина на санкции Украины против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Нельзя захватить украинский народ, который стремится к свободе, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, Россия уже не сможет чем-то напугать Украину, так как Москва уже 7 лет как аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Государства последние годы фактически находятся в состоянии войны.
"То, что делает этот господин (Путин), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей... Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - сказал чиновник.Читайте такжеСпикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука
Также он добавил, что украинский народ, который стремится к воле и свободе, захватить нельзя. Причем украинцы это уже доказывали.
"Мы действительно не россияне. Если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить... Знаете, у нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать", - подчеркнул Алексей Данилов.
Санкции против Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля подписал указ о запуске решение Совета национальной безопасности и обороны в отношении физических лиц и компаний, которых государство считает причастными к финансированию террористической деятельности на Донбассе. Среди них оказались трое украинских граждан – нардеп Виктор Медведчук, телеведущая Оксана Марченко и Наталья Лавренюк – гражданская жена владельца телеканалов 112, NewsOne и ZiK Тараса Козака.
- В Службе безопасности Украины объяснили, что в СНБО в процессе принятия решения руководствовались в том числе и информацией, которую собирали сотрудники спецслужбы.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что после санкций против 8 физических и 19 юридических лиц последует открытие уголовных дел. Решение СНБО базируется на потребности в ликвидации угроз национальной безопасности.