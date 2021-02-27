У Зеленского объявили о реакции Украины в случае удара России из-за Медведчука

Россия оккупировала Крым и Донбасс, поэтому вряд ли нас можно чем-то удивить - Данилов / УНИАН

Киев вряд ли будет обеспокоен возможной новой реакцией президента РФ Владимира Путина на санкции Украины против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Нельзя захватить украинский народ, который стремится к свободе, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Россия уже не сможет чем-то напугать Украину, так как Москва уже 7 лет как аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Государства последние годы фактически находятся в состоянии войны.

"То, что делает этот господин (Путин), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей... Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - сказал чиновник.Читайте такжеСпикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука

Также он добавил, что украинский народ, который стремится к воле и свободе, захватить нельзя. Причем украинцы это уже доказывали.

"Мы действительно не россияне. Если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить... Знаете, у нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать", - подчеркнул Алексей Данилов.

Санкции против Медведчука