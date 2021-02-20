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У Зеленского раскрыли планы по реализации санкций против Медведчука

20 февраля 2021, 20:01
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Решение СНБО направлено на ликвидацию угроз национальной безопасности Украины, сказал Федор Вениславский.

Федор Вениславский
Следующим шагом в отношении лиц, против которых введены санкции, будет судебный приговор - Вениславский / nlu.edu.ua

После того, как президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Виктора Медведчука, а также 8 физических и 19 юридических лиц, последуют открытие уголовного дела и приговор суда. Никаких противоречий с точки зрения украинского законодательства в этом вопросе нет, сказал в эфире телеканала Украина 24 представитель гаранта в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, в данном случае следует проводить разграничение в законодательстве о применении санкционных ограничений, в рамках которых действовали президент и Совет национальной безопасности и обороны, и уголовно-процессуальное право. В рамках второй составляющей предусмотрена регистрация уголовного производства, реализация следственных действий и вынесение судом приговора.Читайте такжеУ Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной

"Но, учитывая информацию, которая прозвучала в публичном пространстве, данных, предоставленных СБУ, достаточно, чтобы быть уверенным в том, что будет иметь место и совершенно правомерное применение санкций, и в результате, я убежден, будет обвинительный приговор суда", - сказал Вениславский.

Он также утверждает, что в данном случае нет никаких правовых противоречий, так как речь идет об угрозе национальной безопасности государства. Таким образом, введение санкций и уголовно-процессуальные процедуры являются двумя параллельными механизмами.

"Нет никакого противоречия или непоследовательности действий. Дело в том, что есть реальная угроза нацбезопасности. Решение СНБО направлено на устранение тех реальных угроз нацбезопасности, которые угрожают основам существования государства. Когда кто-то не согласен с санкциями, он идет в суд и оспаривает. А уголовно-процессуальное производство имеет под собой совершенно другую цель, совсем другие процедуры, и самое главное - оно растянуто во времени. Это два абсолютно параллельных процесса: уголовное производство и санкции - это угроза нацбезопасности, а то - преступление", - добавил он, подчеркнув, что уголовные производства могут рассматриваться несколько лет.Читайте такжеЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО

Санкции против Медведчука

СНБО Владимир Зеленский Виктор Медведчук новости Украины Федор Вениславский
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