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"Угроза безопасности Украины": в Раде раскрыли ударный план СНБО по олигархам

6 июня 2021, 18:47
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Проблема влияния олигархов в Украине может быть решена только на базе СНБО, считает Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев
Проблема олигархов является угрозой национальной безопасности Украины - Гетманцев / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны будет составлять реестр украинских олигархов. Влияние крупного бизнеса на ситуацию в Украине является настолько существенным, что эта проблема является угрозой нацбезопасности государства. Об этом заявил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Как сообщает пресс-служба партии Слуга народа, политик рассказал о том, что действующие органы государственной власти не могут решить вопрос влияния олигархов на ситуацию в стране. Именно поэтому проблему отнесли к компетенции СНБО.

"К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны", - объяснил Гетманцев.

Также он уточнил, что закон "об олигархах" принесет пользу обществу и позволит Украине развиваться по пути других мировых государств. В СНБО уже анонсировали ряд инициатив, которые позволят нейтрализовать влияние олигархических групп.Читайте такжеЗеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме

"Секретарем СНБО анонсировано, что будет закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

Законопроект Зеленского "об олигархах"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 11 мая говорил о том, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису главы государства провести работу по разработке законопроекта о статусе олигархов.

Как уточнял чиновник, деятельность 13 граждан Украины может попасть под действие нового закона.

2 июня законодательная инициатива Зеленского появилась в Раде. Законопроект предполагает создание "реестра олигархов", который будет контролировать СНБО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что если олигархи будут противостоять данной инициативе власти, то государство примет ответные меры.

СНБО новости Украины Данил Гетманцев
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