"Угроза безопасности Украины": в Раде раскрыли ударный план СНБО по олигархам

Проблема олигархов является угрозой национальной безопасности Украины - Гетманцев / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны будет составлять реестр украинских олигархов. Влияние крупного бизнеса на ситуацию в Украине является настолько существенным, что эта проблема является угрозой нацбезопасности государства. Об этом заявил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Как сообщает пресс-служба партии Слуга народа, политик рассказал о том, что действующие органы государственной власти не могут решить вопрос влияния олигархов на ситуацию в стране. Именно поэтому проблему отнесли к компетенции СНБО.

"К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны", - объяснил Гетманцев.

Также он уточнил, что закон "об олигархах" принесет пользу обществу и позволит Украине развиваться по пути других мировых государств. В СНБО уже анонсировали ряд инициатив, которые позволят нейтрализовать влияние олигархических групп.Читайте такжеЗеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме

"Секретарем СНБО анонсировано, что будет закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

Законопроект Зеленского "об олигархах"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 11 мая говорил о том, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису главы государства провести работу по разработке законопроекта о статусе олигархов.

Как уточнял чиновник, деятельность 13 граждан Украины может попасть под действие нового закона.

2 июня законодательная инициатива Зеленского появилась в Раде. Законопроект предполагает создание "реестра олигархов", который будет контролировать СНБО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что если олигархи будут противостоять данной инициативе власти, то государство примет ответные меры.